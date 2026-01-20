Що посадити біля смородини для захисту від попелиці та кращого врожаю

Врожай смородини в саду. Фото: Pinterest

Смородина часто страждає від попелиці, через що кущі слабшають, а ягоди стають дрібними та кислими. Правильно підібрані сусідні рослини допомагають захистити кущі, зберегти силу росту й помітно підвищити врожайність.

Новини.LIVE пояснює, що варто посадити поруч зі смородиною, аби відлякати попелицю та отримати значно більше ягід без хімії.

Які квіти посадити біля смородини

Ароматні квіти й трави відлякують попелицю та приваблюють корисних комах:

чорнобривці;

ромашка аптечна;

айстри та маргаритки;

м’ята, материнка;

деревій і пижмо.

Вони створюють природний захист і зменшують ризик ураження кущів.

Які овочі добре ростуть поруч

Біля смородини корисно висаджувати:

часник і ріпчасту цибулю;

помідори;

петрушку, базилік;

шпинат.

Ці культури стримують поширення попелиці та не конкурують за поживні речовини.

Що не можна садити поруч зі смородиною

Щоб не втратити врожай, уникайте сусідства з:

малиною — пригнічує ріст кущів;

аґрусом — спільні шкідники;

чорною та білою смородиною разом — конкуренція за вологу.

Натомість добре підходять полуниця, суниця, жимолость і йошта — вони мають схожі вимоги до ґрунту й поливу.

