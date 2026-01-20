Що посадити біля смородини для захисту від попелиці та кращого врожаю

Посадіть ці рослини біля смородини — і врожай зросте в рази
Смородина часто страждає від попелиці, через що кущі слабшають, а ягоди стають дрібними та кислими. Правильно підібрані сусідні рослини допомагають захистити кущі, зберегти силу росту й помітно підвищити врожайність.
Новини.LIVE пояснює, що варто посадити поруч зі смородиною, аби відлякати попелицю та отримати значно більше ягід без хімії.
Які квіти посадити біля смородини
Ароматні квіти й трави відлякують попелицю та приваблюють корисних комах:
- чорнобривці;
- ромашка аптечна;
- айстри та маргаритки;
- м’ята, материнка;
- деревій і пижмо.
Вони створюють природний захист і зменшують ризик ураження кущів.
Які овочі добре ростуть поруч
Біля смородини корисно висаджувати:
- часник і ріпчасту цибулю;
- помідори;
- петрушку, базилік;
- шпинат.
Ці культури стримують поширення попелиці та не конкурують за поживні речовини.
Що не можна садити поруч зі смородиною
Щоб не втратити врожай, уникайте сусідства з:
- малиною — пригнічує ріст кущів;
- аґрусом — спільні шкідники;
- чорною та білою смородиною разом — конкуренція за вологу.
Натомість добре підходять полуниця, суниця, жимолость і йошта — вони мають схожі вимоги до ґрунту й поливу.
