Посадіть ці рослини біля смородини — і врожай зросте в рази

Посадіть ці рослини біля смородини — і врожай зросте в рази

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 05:03
Що посадити біля смородини для захисту від попелиці та кращого врожаю
Врожай смородини в саду. Фото: Pinterest

Смородина часто страждає від попелиці, через що кущі слабшають, а ягоди стають дрібними та кислими. Правильно підібрані сусідні рослини допомагають захистити кущі, зберегти силу росту й помітно підвищити врожайність.

Новини.LIVE пояснює, що варто посадити поруч зі смородиною, аби відлякати попелицю та отримати значно більше ягід без хімії.

Які квіти посадити біля смородини

Ароматні квіти й трави відлякують попелицю та приваблюють корисних комах:

  • чорнобривці;
  • ромашка аптечна;
  • айстри та маргаритки;
  • м’ята, материнка;
  • деревій і пижмо.

Вони створюють природний захист і зменшують ризик ураження кущів.

Які овочі добре ростуть поруч

Біля смородини корисно висаджувати:

  • часник і ріпчасту цибулю;
  • помідори;
  • петрушку, базилік;
  • шпинат.

Ці культури стримують поширення попелиці та не конкурують за поживні речовини.

Що не можна садити поруч зі смородиною

Щоб не втратити врожай, уникайте сусідства з:

  • малиною — пригнічує ріст кущів;
  • аґрусом — спільні шкідники;
  • чорною та білою смородиною разом — конкуренція за вологу.

Натомість добре підходять полуниця, суниця, жимолость і йошта — вони мають схожі вимоги до ґрунту й поливу.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
