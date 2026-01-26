Что нельзя сажать рядом с голубикой - несовместимые культуры и причины плохого роста

Голубика растет в саду. Фото: Pinterest

Голубика очень чувствительна к соседству на грядке: неподходящие растения могут изменить кислотность почвы, забрать влагу и резко снизить урожай. Неправильное сочетание часто приводит к слабому росту, болезням и полному прекращению плодоношения.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры нельзя сажать рядом с голубикой и почему они вредят ее развитию.

Реклама

Читайте также:

Почему голубике нужны "правильные соседи"

Голубика растет только на кислой почве (pH 3.5-5), требует влаги и не терпит конкуренции за питательные вещества. Большинство огородных культур ухудшают состав почвы или высасывают воду, из-за чего ягодный куст слабеет, мельчает и болеет.

Растения, которые категорически не подходят голубике

Плодовые деревья (яблоня, груша, слива) — забирают влагу и затеняют кусты.

Орех и лещина — выделяют вещества, подавляющие рост голубики.

Томаты и картофель — провоцируют грибковые болезни и не переносят кислую почву.

Капуста, огурцы, тыквенные — требуют щелочной почвы, изменяют pH вокруг голубики.

Малина и ежевика — агрессивные корни и конкуренция за воду.

Полынь, хрен, подсолнечник — истощают землю и угнетают соседей.

Кусты, которые ухудшают кислотность почвы

Голубика не дружит с растениями, которые "подщелачивают" землю:

бархатцы;

календула;

большинство цветов и огородных культур.

Они постепенно снижают кислотность, и куст перестает развиваться.

Кто будет хорошим соседом

Идеально подходят растения, которые также любят кислую почву:

брусника;

клюква;

рододендроны;

азалии;

хвойные (молодые сосны, можжевельники).

Такое соседство сохраняет высокую кислотность и стабильную влажность.

Мы уже писали о том, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами.

Ранее сообщалось о том, каких ошибок стоит избегать и какие пять запретов помогут сохранить ваш сад.

Также мы объясняли то, почему листья не опадают и нужно ли что-то делать зимой.