Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Опасные соседи для голубики — из-за них кусты гибнут

Опасные соседи для голубики — из-за них кусты гибнут

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 21:48
Что нельзя сажать рядом с голубикой - несовместимые культуры и причины плохого роста
Голубика растет в саду. Фото: Pinterest

Голубика очень чувствительна к соседству на грядке: неподходящие растения могут изменить кислотность почвы, забрать влагу и резко снизить урожай. Неправильное сочетание часто приводит к слабому росту, болезням и полному прекращению плодоношения.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры нельзя сажать рядом с голубикой и почему они вредят ее развитию.

Реклама
Читайте также:

Почему голубике нужны "правильные соседи"

Голубика растет только на кислой почве (pH 3.5-5), требует влаги и не терпит конкуренции за питательные вещества. Большинство огородных культур ухудшают состав почвы или высасывают воду, из-за чего ягодный куст слабеет, мельчает и болеет.

Растения, которые категорически не подходят голубике

  • Плодовые деревья (яблоня, груша, слива) — забирают влагу и затеняют кусты.
  • Орех и лещина — выделяют вещества, подавляющие рост голубики.
  • Томаты и картофель — провоцируют грибковые болезни и не переносят кислую почву.
  • Капуста, огурцы, тыквенные — требуют щелочной почвы, изменяют pH вокруг голубики.
  • Малина и ежевика — агрессивные корни и конкуренция за воду.
  • Полынь, хрен, подсолнечник — истощают землю и угнетают соседей.

Кусты, которые ухудшают кислотность почвы

Голубика не дружит с растениями, которые "подщелачивают" землю:

  • бархатцы;
  • календула;
  • большинство цветов и огородных культур.

Они постепенно снижают кислотность, и куст перестает развиваться.

Кто будет хорошим соседом

Идеально подходят растения, которые также любят кислую почву:

  • брусника;
  • клюква;
  • рододендроны;
  • азалии;
  • хвойные (молодые сосны, можжевельники).

Такое соседство сохраняет высокую кислотность и стабильную влажность.

Мы уже писали о том, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами.

Ранее сообщалось о том, каких ошибок стоит избегать и какие пять запретов помогут сохранить ваш сад.

Также мы объясняли то, почему листья не опадают и нужно ли что-то делать зимой.

урожай растения советы огород сад эффективные способы голубика
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации