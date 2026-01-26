Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Сприятливі дати для посіву баклажанів — розсада буде ідеальна

Сприятливі дати для посіву баклажанів — розсада буде ідеальна

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 17:01
Коли сіяти баклажани на розсаду 2026 - сприятливі дати й умови для міцних сходів
Розсада баклажанів. Фото: Pinterest

Баклажани потребують тепла та довгого вегетаційного періоду, тому важливо вчасно посіяти розсаду, щоб отримати сильні рослини й стабільний урожай. Правильно обрані дати забезпечують швидке проростання та успішну посадку в ґрунт.

Новини.LIVE розповідає, коли сіяти баклажани у 2026 році та які умови допоможуть виростити потужну розсаду.

Реклама
Читайте також:

Оптимальні строки посіву баклажанів у 2026 році

Баклажани мають довгий період розвитку — від 90 до 150 днів, тому сіяти їх потрібно заздалегідь. У більшості регіонів України оптимальний період — кінець лютого – перша половина березня. У теплицю можна висівати трохи раніше. Чим раніше ви підготуєте розсаду, тим швидше рослини укоріняться після висадки й дадуть стабільний урожай улітку.

Сприятливі дні за місячним календарем

  • Лютий 2026: 10, 12, 14, 18
  • Березень 2026: 5, 9, 11, 15
  • Несприятливі дні — 8, 21, 27 лютого та 6, 18, 22 березня.

Як підготуватися до посіву

  • Обрати сорт: ранні — для відкритого ґрунту, середні та пізні — для теплиці.
  • Ґрунт: легкий, поживний, з нейтральним pH.
  • Насіння: замочити у стимуляторі або теплій воді для покращення схожості.

Умови для сильної розсади

  • Температура: +20…+25°C для проростання.
  • Світло: максимум сонця або досвічування 10-12 годин.
  • Полив: помірний, без застою води, щоб уникнути гнилі.

Правильний посів і догляд гарантують, що баклажани швидко підуть у ріст і дадуть міцні, здорові кущі до висадки у ґрунт.

Ми вже писали про те, як приготувати якісний ґрунт для розсади вдома без зайвих витрат.

Раніше пояснювали те, як утеплити черевики взимку без фольги та дорогих устілок і захистити ноги від промерзання.

Детальніше розповідали про те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

врожай поради посів розсада баклажан насіння
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації