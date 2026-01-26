Коли сіяти баклажани на розсаду 2026 - сприятливі дати й умови для міцних сходів

Розсада баклажанів. Фото: Pinterest

Баклажани потребують тепла та довгого вегетаційного періоду, тому важливо вчасно посіяти розсаду, щоб отримати сильні рослини й стабільний урожай. Правильно обрані дати забезпечують швидке проростання та успішну посадку в ґрунт.

Новини.LIVE розповідає, коли сіяти баклажани у 2026 році та які умови допоможуть виростити потужну розсаду.

Оптимальні строки посіву баклажанів у 2026 році

Баклажани мають довгий період розвитку — від 90 до 150 днів, тому сіяти їх потрібно заздалегідь. У більшості регіонів України оптимальний період — кінець лютого – перша половина березня. У теплицю можна висівати трохи раніше. Чим раніше ви підготуєте розсаду, тим швидше рослини укоріняться після висадки й дадуть стабільний урожай улітку.

Сприятливі дні за місячним календарем

Лютий 2026: 10, 12, 14, 18

Березень 2026: 5, 9, 11, 15

Несприятливі дні — 8, 21, 27 лютого та 6, 18, 22 березня.

Як підготуватися до посіву

Обрати сорт: ранні — для відкритого ґрунту, середні та пізні — для теплиці.

Ґрунт: легкий, поживний, з нейтральним pH.

Насіння: замочити у стимуляторі або теплій воді для покращення схожості.

Умови для сильної розсади

Температура: +20…+25°C для проростання.

Світло: максимум сонця або досвічування 10-12 годин.

Полив: помірний, без застою води, щоб уникнути гнилі.

Правильний посів і догляд гарантують, що баклажани швидко підуть у ріст і дадуть міцні, здорові кущі до висадки у ґрунт.

