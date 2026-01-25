Відео
Головна Дім та город Мороз не бере — простий лайфхак для теплих ніг узимку

Мороз не бере — простий лайфхак для теплих ніг узимку

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 12:22
Як утеплити взуття взимку - бюджетний спосіб зробити ноги теплими у мороз
Взуття у снігу. Фото: Pixabay

У лютий мороз ноги замерзають навіть у якісному зимовому взутті, адже холод найчастіше проходить через підошву. Існує простий спосіб утеплити черевики без фольги та дорогих устілок — і він працює навіть у -20.

Новини.LIVE пояснює, як утеплити черевики взимку без фольги та дорогих устілок і захистити ноги від промерзання.

Читайте також:

Чому ноги мерзнуть навіть у теплих черевиках

Основний холод проходить через підошву. Навіть утеплене взуття не завжди затримує мороз, якщо устілка тонка або втратила форму. Саме тому важливо додати ізоляційний шар, який блокує холод від землі. Особливо швидко промерзає взуття на твердих морозних поверхнях, тому додатковий прошарок між стопою та підошвою суттєво підвищує теплоізоляцію.

Чому працює картон

Гофрований картон складається з двох щільних шарів та хвилястого прошарку, заповненого повітрям. Він:

  • створює тепловий бар’єр;
  • не пропускає холод знизу;
  • дозволяє нозі "дихати";
  • не дає ефекту парника, як фольга.

Повітря всередині картону — найкращий природний утеплювач.

Як зробити утеплені устілки за 5 хвилин

  1. Вийміть рідну устілку зі взуття.
  2. Обведіть її контур на гофрованому картоні.
  3. Виріжте заготовку.
  4. Покладіть картон під основну устілку.

Такий шар працює як додатковий термоізолятор і не ковзає у взутті.

Переваги картонних устілок взимку

  • Зберігають тепло навіть у -20.
  • Коштують копійки.
  • Підлаштовуються під стопу під час ходьби.
  • Підходять для будь-якого зимового взуття.

Цей перевірений спосіб використовували мисливці та мандрівники — і він досі залишається одним із найефективніших для утеплення взуття.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
