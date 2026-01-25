Как утеплить обувь зимой - бюджетный способ сделать ноги теплыми в мороз

Обувь в снегу. Фото: Pixabay

В лютый мороз ноги замерзают даже в качественной зимней обуви, ведь холод чаще всего проходит через подошву. Существует простой способ утеплить ботинки без фольги и дорогих стелек — и он работает даже в -20.

Новини.LIVE объясняет, как утеплить ботинки зимой без фольги и дорогих стелек и защитить ноги от промерзания.

Почему ноги мерзнут даже в теплых ботинках

Основной холод проходит через подошву. Даже утепленная обувь не всегда задерживает мороз, если стелька тонкая или потеряла форму. Именно поэтому важно добавить изоляционный слой, который блокирует холод от земли. Особенно быстро промерзает обувь на твердых морозных поверхностях, поэтому дополнительная прослойка между стопой и подошвой существенно повышает теплоизоляцию.

Почему работает картон

Гофрированный картон состоит из двух плотных слоев и волнистой прослойки, заполненной воздухом. Он:

создает тепловой барьер;

не пропускает холод снизу;

позволяет ноге "дышать";

не дает эффекта парника, как фольга.

Воздух внутри картона — лучший природный утеплитель.

Как сделать утепленные стельки за 5 минут

Извлеките родную стельку из обуви. Обведите ее контур на гофрированном картоне. Вырежьте заготовку. Положите картон под основную стельку.

Такой слой работает как дополнительный термоизолятор и не скользит в обуви.

Преимущества картонных стелек зимой

Сохраняют тепло даже в -20.

Стоят копейки.

Подстраиваются под стопу во время ходьбы.

Подходят для любой зимней обуви.

Этот проверенный способ использовали охотники и путешественники — и он до сих пор остается одним из самых эффективных для утепления обуви.

