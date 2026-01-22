Как сохранить тепло в квартире без отопления - простой лайфхак

Девушка греется возле батареи. Фото: Theguardian

После отключения отопления квартира или дом начинают быстро терять тепло, особенно в панельных и старых домах. Даже еще теплые батареи остывают за считанные минуты, из-за чего температура в помещении стремительно падает.

Новини.LIVE объясняет, как с помощью одного доступного предмета поддерживать тепло в доме после отключения отопления.

Как поддерживать тепло без отопления

Секрет метода — в свойствах материалов накапливать тепло. Обычный красный кирпич способен впитывать тепло от горячей батареи и отдавать его еще несколько часов после отключения отопления. Благодаря этому температура в комнате снижается значительно медленнее, а ощущение холода появляется не сразу. Такой простой прием помогает поддерживать комфорт в помещении без дополнительных затрат на обогрев.

Как правильно использовать кирпич

Чтобы способ работал эффективно:

возьмите сухой и чистый кирпич;

положите его на верх радиатора, пока батарея горячая;

по желанию оберните фольгой для равномерного распределения тепла.

После выключения отопления кирпич еще 2-3 часа будет постепенно согревать комнату.

Чем можно заменить кирпич

Если под рукой нет кирпича, подойдут:

куски гранита или мрамора;

массивная керамика или камень.

Такие материалы удерживают тепло еще дольше и работают как домашний аккумулятор.

