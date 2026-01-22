Как сохранить тепло в квартире без отопления - простой лайфхак

Как удержать тепло в комнате без отопления — проверенный способ
После отключения отопления квартира или дом начинают быстро терять тепло, особенно в панельных и старых домах. Даже еще теплые батареи остывают за считанные минуты, из-за чего температура в помещении стремительно падает.
Новини.LIVE объясняет, как с помощью одного доступного предмета поддерживать тепло в доме после отключения отопления.
Как поддерживать тепло без отопления
Секрет метода — в свойствах материалов накапливать тепло. Обычный красный кирпич способен впитывать тепло от горячей батареи и отдавать его еще несколько часов после отключения отопления. Благодаря этому температура в комнате снижается значительно медленнее, а ощущение холода появляется не сразу. Такой простой прием помогает поддерживать комфорт в помещении без дополнительных затрат на обогрев.
Как правильно использовать кирпич
Чтобы способ работал эффективно:
- возьмите сухой и чистый кирпич;
- положите его на верх радиатора, пока батарея горячая;
- по желанию оберните фольгой для равномерного распределения тепла.
После выключения отопления кирпич еще 2-3 часа будет постепенно согревать комнату.
Чем можно заменить кирпич
Если под рукой нет кирпича, подойдут:
- куски гранита или мрамора;
- массивная керамика или камень.
Такие материалы удерживают тепло еще дольше и работают как домашний аккумулятор.
