Влага под подоконником - основные причины появления и чем она грозит дому

Почему под подоконником появляется влага — и чем это опасно
Влага под подоконником появляется из-за холодных мостиков, неправильного монтажа окна или избытка конденсата в комнате. В этом случае важно быстро устранить причину, чтобы избежать плесени и разрушения стен.
Новини.LIVE объясняет, откуда берется влага под подоконником и чем она опасна для дома.
Основные причины появления влаги
- Конденсат. Влага оседает, когда теплый воздух в комнате соприкасается с холодным участком подоконника или рамы.
- Мостики холода. Недостаточное утепление откосов или шва между рамой и стеной приводит к промерзанию.
- Ошибки монтажа окна. Неправильный наклон подоконника, некачественная пена или нарушенная гидрозащита.
- Повышенная влажность в помещении. Стирка, готовка, недостаточная вентиляция создают избыток пара.
Чем опасна влага под подоконником
- Появление плесени и грибка. Они быстро заселяют влажные места, ухудшают качество воздуха и несут риски для здоровья.
- Разрушение штукатурки и откосов. Материалы отсыревают, трескаются и нуждаются в ремонте.
- Промерзание стены. Влага снижает теплоизоляцию, зимой может образовываться иней.
- Коррозия металлических элементов. Влияет на крепеж и фурнитуру.
Как уменьшить риски
- Проверить герметичность и утепление швов.
- Обеспечить стабильную циркуляцию воздуха и уменьшить влажность.
- Регулярно проветривать, особенно зимой.
- Следить, чтобы подоконник не перекрывал теплый воздух от батареи.
Когда нужен ремонт
В этом случае обратите внимание на повторяющиеся подтекания, неприятный запах или темные пятна — это признаки повреждения утепления или неправильного монтажа, которые лучше устранить вовремя. Если же проблему проигнорировать, влага начнет накапливаться, и ремонт обойдется значительно дороже.
Мы объясняли то, как дать крышкам вторую жизнь и создать из них практичные изделия.
Также рассказывали о том, как работает естественная очистка выгребной ямы и что нужно сделать владельцу.
Ранее сообщалось о том, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.
Читайте Новини.LIVE!