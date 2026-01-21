Влага под подоконником - основные причины появления и чем она грозит дому

Человек убирает влагу на подоконнике. Фото: Freepik

Влага под подоконником появляется из-за холодных мостиков, неправильного монтажа окна или избытка конденсата в комнате. В этом случае важно быстро устранить причину, чтобы избежать плесени и разрушения стен.

Новини.LIVE объясняет, откуда берется влага под подоконником и чем она опасна для дома.

Основные причины появления влаги

Конденсат. Влага оседает, когда теплый воздух в комнате соприкасается с холодным участком подоконника или рамы.

Мостики холода. Недостаточное утепление откосов или шва между рамой и стеной приводит к промерзанию.

Ошибки монтажа окна. Неправильный наклон подоконника, некачественная пена или нарушенная гидрозащита.

Повышенная влажность в помещении. Стирка, готовка, недостаточная вентиляция создают избыток пара.

Чем опасна влага под подоконником

Появление плесени и грибка. Они быстро заселяют влажные места, ухудшают качество воздуха и несут риски для здоровья.

Разрушение штукатурки и откосов. Материалы отсыревают, трескаются и нуждаются в ремонте.

Промерзание стены. Влага снижает теплоизоляцию, зимой может образовываться иней.

Коррозия металлических элементов. Влияет на крепеж и фурнитуру.

Как уменьшить риски

Проверить герметичность и утепление швов.

Обеспечить стабильную циркуляцию воздуха и уменьшить влажность.

Регулярно проветривать, особенно зимой.

Следить, чтобы подоконник не перекрывал теплый воздух от батареи.

Когда нужен ремонт

В этом случае обратите внимание на повторяющиеся подтекания, неприятный запах или темные пятна — это признаки повреждения утепления или неправильного монтажа, которые лучше устранить вовремя. Если же проблему проигнорировать, влага начнет накапливаться, и ремонт обойдется значительно дороже.

