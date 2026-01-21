Волога під підвіконням - основні причини появи та чим вона загрожує дому

Чому під підвіконням з’являється волога — і чим це небезпечно
Волога під підвіконням з’являється через холодні містки, неправильний монтаж вікна або надлишок конденсату в кімнаті. У цьому випадку важливо швидко усунути причину, щоб уникнути цвілі та руйнування стін.
Новини.LIVE пояснює, звідки береться волога під підвіконням і чим вона небезпечна для оселі.
Основні причини появи вологи
- Конденсат. Волога осідає, коли тепле повітря в кімнаті стикається з холодною ділянкою підвіконня чи рами.
- Містки холоду. Недостатнє утеплення укосів або шва між рамою та стіною призводить до промерзання.
- Помилки монтажу вікна. Неправильний нахил підвіконня, неякісна піна чи порушений гідрозахист.
- Підвищена вологість у приміщенні. Прання, готування, недостатня вентиляція створюють надлишок пари.
Чим небезпечна волога під підвіконням
- Поява цвілі та грибка. Вони швидко заселяють вологі місця, погіршують якість повітря та несуть ризики для здоров’я.
- Руйнування штукатурки та укосів. Матеріали відволожуються, тріскають і потребують ремонту.
- Промерзання стіни. Волога знижує теплоізоляцію, взимку може утворюватися іній.
- Корозія металевих елементів. Впливає на кріплення та фурнітуру.
Як зменшити ризики
- Перевірити герметичність і утеплення швів.
- Забезпечити стабільну циркуляцію повітря та зменшити вологість.
- Регулярно провітрювати, особливо взимку.
- Стежити, щоб підвіконня не перекривало тепле повітря від батареї.
Коли потрібен ремонт
У цьому випадку зверніть увагу на повторювані підтікання, неприємний запах або темні плями — це ознаки пошкодження утеплення чи неправильного монтажу, які краще усунути вчасно. Якщо ж проблему проігнорувати, волога почне накопичуватися, і ремонт обійдеться значно дорожче.
