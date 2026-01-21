Волога під підвіконням - основні причини появи та чим вона загрожує дому

Людина прибирає вологу на підвіконні. Фото: Freepik

Волога під підвіконням з’являється через холодні містки, неправильний монтаж вікна або надлишок конденсату в кімнаті. У цьому випадку важливо швидко усунути причину, щоб уникнути цвілі та руйнування стін.

Новини.LIVE пояснює, звідки береться волога під підвіконням і чим вона небезпечна для оселі.

Основні причини появи вологи

Конденсат. Волога осідає, коли тепле повітря в кімнаті стикається з холодною ділянкою підвіконня чи рами.

Містки холоду. Недостатнє утеплення укосів або шва між рамою та стіною призводить до промерзання.

Помилки монтажу вікна. Неправильний нахил підвіконня, неякісна піна чи порушений гідрозахист.

Підвищена вологість у приміщенні. Прання, готування, недостатня вентиляція створюють надлишок пари.

Чим небезпечна волога під підвіконням

Поява цвілі та грибка. Вони швидко заселяють вологі місця, погіршують якість повітря та несуть ризики для здоров’я.

Руйнування штукатурки та укосів. Матеріали відволожуються, тріскають і потребують ремонту.

Промерзання стіни. Волога знижує теплоізоляцію, взимку може утворюватися іній.

Корозія металевих елементів. Впливає на кріплення та фурнітуру.

Як зменшити ризики

Перевірити герметичність і утеплення швів.

Забезпечити стабільну циркуляцію повітря та зменшити вологість.

Регулярно провітрювати, особливо взимку.

Стежити, щоб підвіконня не перекривало тепле повітря від батареї.

Коли потрібен ремонт

У цьому випадку зверніть увагу на повторювані підтікання, неприємний запах або темні плями — це ознаки пошкодження утеплення чи неправильного монтажу, які краще усунути вчасно. Якщо ж проблему проігнорувати, волога почне накопичуватися, і ремонт обійдеться значно дорожче.

