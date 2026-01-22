Як зберегти тепло в квартирі без опалення - простий лайфхак

Дівчина гріється біля батареї. Фото: Theguardian

Після вимкнення опалення квартира або будинок починають швидко втрачати тепло, особливо в панельних і старих будинках. Навіть ще теплі батареї остигають за лічені хвилини, через що температура в приміщенні стрімко падає.

Новини.LIVE пояснює, як за допомогою одного доступного предмета підтримувати тепло в оселі після вимкнення опалення.

Як підтримувати тепло без опалення

Секрет методу — у властивостях матеріалів накопичувати тепло. Звичайна червона цегла здатна вбирати тепло від гарячої батареї й віддавати його ще кілька годин після вимкнення опалення. Завдяки цьому температура в кімнаті знижується значно повільніше, а відчуття холоду з’являється не одразу. Такий простий прийом допомагає підтримувати комфорт у приміщенні без додаткових витрат на обігрів.

Як правильно використати цеглу

Щоб спосіб працював ефективно:

візьміть суху та чисту цеглину;

покладіть її на верх радіатора, поки батарея гаряча;

за бажанням обгорніть фольгою для рівномірного розподілу тепла.

Після вимкнення опалення цегла ще 2-3 години поступово зігріватиме кімнату.

Чим можна замінити цеглу

Якщо під рукою немає цегли, підійдуть:

шматки граніту або мармуру;

масивна кераміка чи камінь.

Такі матеріали утримують тепло ще довше та працюють як домашній акумулятор.

