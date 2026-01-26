Видео
Благоприятные даты для посева баклажанов — рассада будет идеальна

Дата публикации 26 января 2026 17:01
Когда сеять баклажаны на рассаду 2026 - благоприятные даты и условия для крепких всходов
Рассада баклажанов. Фото: Pinterest

Баклажаны нуждаются в тепле и длинном вегетационном периоде, поэтому важно вовремя посеять рассаду, чтобы получить сильные растения и стабильный урожай. Правильно выбранные даты обеспечивают быстрое прорастание и успешную посадку в грунт.

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять баклажаны в 2026 году и какие условия помогут вырастить мощную рассаду.

Оптимальные сроки посева баклажанов в 2026 году

Баклажаны имеют долгий период развития — от 90 до 150 дней, поэтому сеять их нужно заранее. В большинстве регионов Украины оптимальный период — конец февраля — первая половина марта. В теплицу можно высевать немного раньше. Чем раньше вы подготовите рассаду, тем быстрее растения укоренятся после высадки и дадут стабильный урожай летом.

Благоприятные дни по лунному календарю

  • Февраль 2026: 10, 12, 14, 18
  • Март 2026: 5, 9, 11, 15
  • Неблагоприятные дни — 8, 21, 27 февраля и 6, 18, 22 марта.

Как подготовиться к посеву

  • Выбрать сорт: ранние — для открытого грунта, средние и поздние — для теплицы.
  • Почва: легкая, питательная, с нейтральным pH.
  • Семена: замочить в стимуляторе или теплой воде для улучшения всхожести.

Условия для сильной рассады

  • Температура: +20...+25°C для прорастания.
  • Свет: максимум солнца или досвечивание 10-12 часов.
  • Полив: умеренный, без застоя воды, чтобы избежать гнили.

Правильный посев и уход гарантируют, что баклажаны быстро пойдут в рост и дадут крепкие, здоровые кусты к высадке в грунт.

Мы уже писали о том, как приготовить качественный грунт для рассады дома без лишних затрат.

Ранее объясняли то, как утеплить ботинки зимой без фольги и дорогих стелек и защитить ноги от промерзания.

Подробнее рассказывали о том, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
