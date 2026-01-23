Как приготовить грунт для рассады - состав, пропорции и советы агрономов

Правильный грунт для рассады — простой рецепт от агрономов
Правильно подготовленная почва обеспечивает крепкие всходы и быстрый рост рассады. Даже обычную огородную землю можно превратить в питательную смесь, если добавить разрыхлители, удобрения и полезные микроорганизмы.
Новини.LIVE объясняет, как приготовить качественный грунт для рассады дома без лишних затрат.
Основа качественного грунта для рассады
Используйте легкую огородную землю — просеянную и продезинфицированную. Такая основа обеспечивает правильную воздухопроницаемость и не создает лишних нагрузок на молодые корни. Хорошо подготовленная земля помогает рассаде быстрее укореняться и удерживать оптимальный уровень влаги.
Разрыхлители — что добавить
Чтобы смесь стала легкой и воздушной, используйте:
- вермикулит,
- перлит,
- речной песок.
Оптимальное соотношение песка к почве — 1:3 или 1:4. Разрыхлители помогают корням быстрее усваивать воду и питательные вещества.
Питание — какие удобрения добавить
Для питательности почвы используйте:
- биогумус,
- куриный помет,
- конский или коровий навоз,
- органоминеральные добавки.
На 1 литр смеси добавляют примерно 3 г удобрений. Для огурцов, томатов или перца желательно выбирать специализированные комплексы.
Полезные бактерии и защита от болезней
Добавьте в почву сенную палочку или триходерму. Они активизируют почвенные процессы и защищают рассаду от грибковых заболеваний. Также можно внести известь или доломитовую муку — 6 г на литр, чтобы отрегулировать кислотность.
