Как приготовить грунт для рассады - состав, пропорции и советы агрономов

Человек сажает рассаду. Фото: Momax

Правильно подготовленная почва обеспечивает крепкие всходы и быстрый рост рассады. Даже обычную огородную землю можно превратить в питательную смесь, если добавить разрыхлители, удобрения и полезные микроорганизмы.

Новини.LIVE объясняет, как приготовить качественный грунт для рассады дома без лишних затрат.

Реклама

Читайте также:

Основа качественного грунта для рассады

Используйте легкую огородную землю — просеянную и продезинфицированную. Такая основа обеспечивает правильную воздухопроницаемость и не создает лишних нагрузок на молодые корни. Хорошо подготовленная земля помогает рассаде быстрее укореняться и удерживать оптимальный уровень влаги.

Разрыхлители — что добавить

Чтобы смесь стала легкой и воздушной, используйте:

вермикулит,

перлит,

речной песок.

Оптимальное соотношение песка к почве — 1:3 или 1:4. Разрыхлители помогают корням быстрее усваивать воду и питательные вещества.

Питание — какие удобрения добавить

Для питательности почвы используйте:

биогумус,

куриный помет,

конский или коровий навоз,

органоминеральные добавки.

На 1 литр смеси добавляют примерно 3 г удобрений. Для огурцов, томатов или перца желательно выбирать специализированные комплексы.

Полезные бактерии и защита от болезней

Добавьте в почву сенную палочку или триходерму. Они активизируют почвенные процессы и защищают рассаду от грибковых заболеваний. Также можно внести известь или доломитовую муку — 6 г на литр, чтобы отрегулировать кислотность.

Мы объясняли то, как спасти дерево зимой и какие действия помогут полностью заживить кору весной.

Также рассказывали о том, как правильно сажать косточковые деревья, чтобы они быстро прижились и дали стабильный урожай.

Ранее сообщалось о том, какие сорта яблонь стоит выбирать для сада и какие преимущества они имеют.