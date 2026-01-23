Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Правильный грунт для рассады — простой рецепт от агрономов

Правильный грунт для рассады — простой рецепт от агрономов

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 12:25
Как приготовить грунт для рассады - состав, пропорции и советы агрономов
Человек сажает рассаду. Фото: Momax

Правильно подготовленная почва обеспечивает крепкие всходы и быстрый рост рассады. Даже обычную огородную землю можно превратить в питательную смесь, если добавить разрыхлители, удобрения и полезные микроорганизмы.

Новини.LIVE объясняет, как приготовить качественный грунт для рассады дома без лишних затрат.

Реклама
Читайте также:

Основа качественного грунта для рассады

Используйте легкую огородную землю — просеянную и продезинфицированную. Такая основа обеспечивает правильную воздухопроницаемость и не создает лишних нагрузок на молодые корни. Хорошо подготовленная земля помогает рассаде быстрее укореняться и удерживать оптимальный уровень влаги.

Разрыхлители — что добавить

Чтобы смесь стала легкой и воздушной, используйте:

  • вермикулит,
  • перлит,
  • речной песок.

Оптимальное соотношение песка к почве — 1:3 или 1:4. Разрыхлители помогают корням быстрее усваивать воду и питательные вещества.

Питание — какие удобрения добавить

Для питательности почвы используйте:

  • биогумус,
  • куриный помет,
  • конский или коровий навоз,
  • органоминеральные добавки.

На 1 литр смеси добавляют примерно 3 г удобрений. Для огурцов, томатов или перца желательно выбирать специализированные комплексы.

Полезные бактерии и защита от болезней

Добавьте в почву сенную палочку или триходерму. Они активизируют почвенные процессы и защищают рассаду от грибковых заболеваний. Также можно внести известь или доломитовую муку — 6 г на литр, чтобы отрегулировать кислотность.

Мы объясняли то, как спасти дерево зимой и какие действия помогут полностью заживить кору весной.

Также рассказывали о том, как правильно сажать косточковые деревья, чтобы они быстро прижились и дали стабильный урожай.

Ранее сообщалось о том, какие сорта яблонь стоит выбирать для сада и какие преимущества они имеют.

земля удобрения советы рассада эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации