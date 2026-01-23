Як приготувати ґрунт для розсади - склад, пропорції та поради агрономів

Людина садить розсаду. Фото: Momax

Правильно підготовлений ґрунт забезпечує міцні сходи та швидкий ріст розсади. Навіть звичайну городню землю можна перетворити на поживну суміш, якщо додати розпушувачі, добрива та корисні мікроорганізми.

Новини.LIVE пояснює, як приготувати якісний ґрунт для розсади вдома без зайвих витрат.

Основа якісного ґрунту для розсади

Використовуйте легку городню землю — просіяну та продезінфіковану. Така основа забезпечує правильну повітропроникність і не створює зайвих навантажень на молоді корені. Добре підготовлена земля допомагає розсаді швидше укорінюватися й утримувати оптимальний рівень вологи.

Розпушувачі — що додати

Щоб суміш стала легкою та повітряною, використовуйте:

вермикуліт,

перліт,

річковий пісок.

Оптимальне співвідношення піску до ґрунту — 1:3 або 1:4. Розпушувачі допомагають кореням швидше засвоювати воду та поживні речовини.

Живлення — які добрива додати

Для поживності ґрунту використовуйте:

біогумус,

курячий послід,

кінський чи коров’ячий гній,

органомінеральні добавки.

На 1 літр суміші додають приблизно 3 г добрив. Для огірків, томатів або перцю бажано обирати спеціалізовані комплекси.

Корисні бактерії і захист від хвороб

Додайте у ґрунт сінну паличку або триходерму. Вони активізують ґрунтові процеси та захищають розсаду від грибкових захворювань. Також можна внести вапно або доломітове борошно — 6 г на літр, щоб відрегулювати кислотність.

