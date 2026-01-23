Відео
Головна Дім та город Правильний ґрунт для розсади — простий рецепт від агрономів

Правильний ґрунт для розсади — простий рецепт від агрономів

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 12:25
Як приготувати ґрунт для розсади - склад, пропорції та поради агрономів
Людина садить розсаду. Фото: Momax

Правильно підготовлений ґрунт забезпечує міцні сходи та швидкий ріст розсади. Навіть звичайну городню землю можна перетворити на поживну суміш, якщо додати розпушувачі, добрива та корисні мікроорганізми.

Новини.LIVE пояснює, як приготувати якісний ґрунт для розсади вдома без зайвих витрат.

Читайте також:

Основа якісного ґрунту для розсади

Використовуйте легку городню землю — просіяну та продезінфіковану. Така основа забезпечує правильну повітропроникність і не створює зайвих навантажень на молоді корені. Добре підготовлена земля допомагає розсаді швидше укорінюватися й утримувати оптимальний рівень вологи.

Розпушувачі — що додати

Щоб суміш стала легкою та повітряною, використовуйте:

  • вермикуліт,
  • перліт,
  • річковий пісок.

Оптимальне співвідношення піску до ґрунту — 1:3 або 1:4. Розпушувачі допомагають кореням швидше засвоювати воду та поживні речовини.

Живлення — які добрива додати

Для поживності ґрунту використовуйте:

  • біогумус,
  • курячий послід,
  • кінський чи коров’ячий гній,
  • органомінеральні добавки.

На 1 літр суміші додають приблизно 3 г добрив. Для огірків, томатів або перцю бажано обирати спеціалізовані комплекси.

Корисні бактерії і захист від хвороб

Додайте у ґрунт сінну паличку або триходерму. Вони активізують ґрунтові процеси та захищають розсаду від грибкових захворювань. Також можна внести вапно або доломітове борошно — 6 г на літр, щоб відрегулювати кислотність.

Ми пояснювали те, як врятувати дерево взимку та які дії допоможуть повністю загоїти кору навесні.

Також розповідали про те, як правильно садити кісточкові дерева, щоб вони швидко прижилися та дали стабільний врожай.

Раніше повідомлялося про те, які сорти яблунь варто обирати для саду та які переваги вони мають.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
