Україна
Правильна посадка кропу й петрушки — врожаю стане більше

Правильна посадка кропу й петрушки — врожаю стане більше

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 01:12
Як правильно садити кріп і петрушку навесні для швидких і густих сходів
Людина сіє кріп. Фото: Backyard Boss

Правильна весняна посадка кропу й петрушки допомагає отримати швидкі, дружні та густі сходи, а також стабільну зелень упродовж усього сезону. Чітке дотримання технології посіву істотно покращує результат.

Новини.LIVE пояснює, як правильно висівати кріп і петрушку, щоб отримати сильні та рівномірні сходи.

Читайте також:

Основні правила посіву кропу та петрушки

  • Глибина посіву: кріп — 1-1,5 см, петрушка — до 2 см. Занадто глибоко сіяти не можна, інакше сходи будуть слабкі.
  • Вибір місця: обирайте сонячні або злегка затінені грядки з пухким, вологим ґрунтом. Культури люблять легкі суглинки.
  • Полив: підтримуйте постійну вологість до появи паростків. Пересихання ґрунту різко затримує сходи.

Підготовка насіння для швидкого проростання

  • Кріп: замочіть у теплій воді на 12 годин, щоб змити ефірні олії, які гальмують проростання.
  • Петрушка: пророщуйте на вологій серветці 2-3 доби — так зелень з’явиться значно швидше.

Коли сіяти кріп і петрушку

Ранньою весною, щойно ґрунт прогріється до +5…+7°C, можна висівати кріп і петрушку у відкритий ґрунт. Ці культури холодостійкі, тому їх дозволено сіяти кілька разів за сезон, щоб мати безперервну зелень. Для швидших сходів варто обирати добре зволожені грядки та уникати затінення, адже світло прискорює розвиток рослин.

Що забезпечить густі й сильні сходи

  • Регулярний, але помірний полив;
  • Мульчування тонким шаром торфу;
  • Уникання загущення — робіть міжряддя 10-15 см.

Так ви отримаєте рівні рядки ароматної зелені вже через кілька тижнів.

врожай поради город кріп сад петрушка
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
