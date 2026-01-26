Как правильно сажать укроп и петрушку весной для быстрых и густых всходов

Правильная посадка укропа и петрушки — урожая станет больше
Правильная весенняя посадка укропа и петрушки помогает получить быстрые, дружные и густые всходы, а также стабильную зелень на протяжении всего сезона. Четкое соблюдение технологии посева существенно улучшает результат.
Новини.LIVE объясняет, как правильно высевать укроп и петрушку, чтобы получить сильные и равномерные всходы.
Основные правила посева укропа и петрушки
- Глубина посева: укроп — 1-1,5 см, петрушка — до 2 см. Слишком глубоко сеять нельзя, иначе всходы будут слабые.
- Выбор места: выбирайте солнечные или слегка затененные грядки с рыхлой, влажной почвой. Культуры любят легкие суглинки.
- Полив: поддерживайте постоянную влажность до появления ростков. Пересыхание почвы резко задерживает всходы.
Подготовка семян для быстрого прорастания
- Укроп: замочите в теплой воде на 12 часов, чтобы смыть эфирные масла, которые тормозят прорастание.
- Петрушка: проращивайте на влажной салфетке 2-3 суток — так зелень появится значительно быстрее.
Когда сеять укроп и петрушку
Ранней весной, как только почва прогреется до +5...+7°C, можно высевать укроп и петрушку в открытый грунт. Эти культуры холодостойкие, поэтому их разрешено сеять несколько раз за сезон, чтобы иметь непрерывную зелень. Для быстрых всходов следует выбирать хорошо увлажненные грядки и избегать затенения, ведь свет ускоряет развитие растений.
Что обеспечит густые и сильные всходы
- Регулярный, но умеренный полив;
- Мульчирование тонким слоем торфа;
- Избегание загущения — делайте междурядья 10-15 см.
Так вы получите ровные рядки ароматной зелени уже через несколько недель.
