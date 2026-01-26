Как правильно сажать укроп и петрушку весной для быстрых и густых всходов

Человек сеет укроп. Фото: Backyard Boss

Правильная весенняя посадка укропа и петрушки помогает получить быстрые, дружные и густые всходы, а также стабильную зелень на протяжении всего сезона. Четкое соблюдение технологии посева существенно улучшает результат.

Новини.LIVE объясняет, как правильно высевать укроп и петрушку, чтобы получить сильные и равномерные всходы.

Основные правила посева укропа и петрушки

Глубина посева: укроп — 1-1,5 см, петрушка — до 2 см. Слишком глубоко сеять нельзя, иначе всходы будут слабые.

Выбор места: выбирайте солнечные или слегка затененные грядки с рыхлой, влажной почвой. Культуры любят легкие суглинки.

Полив: поддерживайте постоянную влажность до появления ростков. Пересыхание почвы резко задерживает всходы.

Подготовка семян для быстрого прорастания

Укроп: замочите в теплой воде на 12 часов, чтобы смыть эфирные масла, которые тормозят прорастание.

Петрушка: проращивайте на влажной салфетке 2-3 суток — так зелень появится значительно быстрее.

Когда сеять укроп и петрушку

Ранней весной, как только почва прогреется до +5...+7°C, можно высевать укроп и петрушку в открытый грунт. Эти культуры холодостойкие, поэтому их разрешено сеять несколько раз за сезон, чтобы иметь непрерывную зелень. Для быстрых всходов следует выбирать хорошо увлажненные грядки и избегать затенения, ведь свет ускоряет развитие растений.

Что обеспечит густые и сильные всходы

Регулярный, но умеренный полив;

Мульчирование тонким слоем торфа;

Избегание загущения — делайте междурядья 10-15 см.

Так вы получите ровные рядки ароматной зелени уже через несколько недель.

