Україна
Видео

Правильная посадка укропа и петрушки — урожая станет больше

Правильная посадка укропа и петрушки — урожая станет больше

Дата публикации 26 января 2026 01:12
Как правильно сажать укроп и петрушку весной для быстрых и густых всходов
Человек сеет укроп. Фото: Backyard Boss

Правильная весенняя посадка укропа и петрушки помогает получить быстрые, дружные и густые всходы, а также стабильную зелень на протяжении всего сезона. Четкое соблюдение технологии посева существенно улучшает результат.

Новини.LIVE объясняет, как правильно высевать укроп и петрушку, чтобы получить сильные и равномерные всходы.

Читайте также:

Основные правила посева укропа и петрушки

  • Глубина посева: укроп — 1-1,5 см, петрушка — до 2 см. Слишком глубоко сеять нельзя, иначе всходы будут слабые.
  • Выбор места: выбирайте солнечные или слегка затененные грядки с рыхлой, влажной почвой. Культуры любят легкие суглинки.
  • Полив: поддерживайте постоянную влажность до появления ростков. Пересыхание почвы резко задерживает всходы.

Подготовка семян для быстрого прорастания

  • Укроп: замочите в теплой воде на 12 часов, чтобы смыть эфирные масла, которые тормозят прорастание.
  • Петрушка: проращивайте на влажной салфетке 2-3 суток — так зелень появится значительно быстрее.

Когда сеять укроп и петрушку

Ранней весной, как только почва прогреется до +5...+7°C, можно высевать укроп и петрушку в открытый грунт. Эти культуры холодостойкие, поэтому их разрешено сеять несколько раз за сезон, чтобы иметь непрерывную зелень. Для быстрых всходов следует выбирать хорошо увлажненные грядки и избегать затенения, ведь свет ускоряет развитие растений.

Что обеспечит густые и сильные всходы

  • Регулярный, но умеренный полив;
  • Мульчирование тонким слоем торфа;
  • Избегание загущения — делайте междурядья 10-15 см.

Так вы получите ровные рядки ароматной зелени уже через несколько недель.

Мы уже писали о том, какой раствор помогает розе держать цветение зимой и быстро восстанавливаться после холода.

Ранее объясняли то, какие однолетние цветы стоит посадить для длительного и непрерывного цветения клумбы.

Подробнее рассказывали о том, какие деревья нельзя сажать рядом и почему такое соседство становится опасным.

урожай советы огород укроп сад петрушка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
