Как сажать картофель для максимального урожая - глубина, удобрения, подготовка

Посадка картофеля на огороде. Фото: Freepik

Правильная посадка картофеля помогает получить быстрые всходы и стабильно большой урожай даже на тяжелой или переувлажненной почве. Все держится на глубине высадки, подготовке картофелин и простых добавках в лунку.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно сажать картофель, чтобы он давал стабильно высокий урожай.

Реклама

Читайте также:

Подготовка посадочного материала

Не обламывайте первые ростки — это снижает всхожесть.

Крупные картофелины не стоит резать перед самой посадкой: делать это нужно за 10 дней, чтобы срез подсох.

Для быстрого старта можно обработать картофель стимуляторами роста.

Глубина посадки и тип почвы

Тяжелый грунт — заглубление около 5 см.

Легкий — до 8 см.

На переувлажненных участках картофель кладут на разрыхленную землю и присыпают 5-7 см торфа, смешанного с золой.

Слишком глубокая посадка замедляет появление всходов из-за недостатка кислорода.

Чем наполнить лунку

В лунку добавляют:

перегной — 100 г;

древесную золу — 150 г;

компост;

раствор куриного помета (1:10, не более 1 л).

Помните: избыток органики может вызвать образование пустот и активный рост ботвы вместо урожая.

Приемы для ускорения роста

Накройте грядку черной пленкой, чтобы земля быстрее прогрелась.

Сажайте картофель вместе с горохом или фасолью — они насыщают почву азотом и улучшают развитие растений.

Сухую траву можно использовать как естественную мульчу для сохранения влаги и питания.

Мы уже писали о том, какие растения стоит обрезать в январе и какие результаты это дает.

Ранее объясняли то, какие сорта яблонь стоит выбирать для сада и какие преимущества они имеют.

Подробнее рассказывали о том, как использовать луковую шелуху дома и в саду.