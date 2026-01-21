Как сажать картофель для максимального урожая - глубина, удобрения, подготовка

Посадите картофель так — соберете полные ведра большого урожая
Правильная посадка картофеля помогает получить быстрые всходы и стабильно большой урожай даже на тяжелой или переувлажненной почве. Все держится на глубине высадки, подготовке картофелин и простых добавках в лунку.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно сажать картофель, чтобы он давал стабильно высокий урожай.
Подготовка посадочного материала
- Не обламывайте первые ростки — это снижает всхожесть.
- Крупные картофелины не стоит резать перед самой посадкой: делать это нужно за 10 дней, чтобы срез подсох.
- Для быстрого старта можно обработать картофель стимуляторами роста.
Глубина посадки и тип почвы
- Тяжелый грунт — заглубление около 5 см.
- Легкий — до 8 см.
- На переувлажненных участках картофель кладут на разрыхленную землю и присыпают 5-7 см торфа, смешанного с золой.
- Слишком глубокая посадка замедляет появление всходов из-за недостатка кислорода.
Чем наполнить лунку
В лунку добавляют:
- перегной — 100 г;
- древесную золу — 150 г;
- компост;
- раствор куриного помета (1:10, не более 1 л).
Помните: избыток органики может вызвать образование пустот и активный рост ботвы вместо урожая.
Приемы для ускорения роста
- Накройте грядку черной пленкой, чтобы земля быстрее прогрелась.
- Сажайте картофель вместе с горохом или фасолью — они насыщают почву азотом и улучшают развитие растений.
- Сухую траву можно использовать как естественную мульчу для сохранения влаги и питания.
