Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Посадите картофель так — соберете полные ведра большого урожая

Посадите картофель так — соберете полные ведра большого урожая

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 00:59
Как сажать картофель для максимального урожая - глубина, удобрения, подготовка
Посадка картофеля на огороде. Фото: Freepik

Правильная посадка картофеля помогает получить быстрые всходы и стабильно большой урожай даже на тяжелой или переувлажненной почве. Все держится на глубине высадки, подготовке картофелин и простых добавках в лунку.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно сажать картофель, чтобы он давал стабильно высокий урожай.

Реклама
Читайте также:

Подготовка посадочного материала

  • Не обламывайте первые ростки — это снижает всхожесть.
  • Крупные картофелины не стоит резать перед самой посадкой: делать это нужно за 10 дней, чтобы срез подсох.
  • Для быстрого старта можно обработать картофель стимуляторами роста.

Глубина посадки и тип почвы

  • Тяжелый грунт — заглубление около 5 см.
  • Легкий — до 8 см.
  • На переувлажненных участках картофель кладут на разрыхленную землю и присыпают 5-7 см торфа, смешанного с золой.
  • Слишком глубокая посадка замедляет появление всходов из-за недостатка кислорода.

Чем наполнить лунку

В лунку добавляют:

  • перегной — 100 г;
  • древесную золу — 150 г;
  • компост;
  • раствор куриного помета (1:10, не более 1 л).

Помните: избыток органики может вызвать образование пустот и активный рост ботвы вместо урожая.

Приемы для ускорения роста

  • Накройте грядку черной пленкой, чтобы земля быстрее прогрелась.
  • Сажайте картофель вместе с горохом или фасолью — они насыщают почву азотом и улучшают развитие растений.
  • Сухую траву можно использовать как естественную мульчу для сохранения влаги и питания.

Мы уже писали о том, какие растения стоит обрезать в январе и какие результаты это дает.

Ранее объясняли то, какие сорта яблонь стоит выбирать для сада и какие преимущества они имеют.

Подробнее рассказывали о том, как использовать луковую шелуху дома и в саду.

урожай удобрения советы огород картошка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации