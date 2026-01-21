Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Посадіть картоплю так — зберете повні відра великого врожаю

Посадіть картоплю так — зберете повні відра великого врожаю

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 00:59
Як садити картоплю для максимального врожаю - глибина, добрива, підготовка
Посадка картоплі на городі. Фото: Freepik

Правильна посадка картоплі допомагає отримати швидкі сходи й стабільно великий урожай навіть на важкому чи перезволоженому ґрунті. Усе тримається на глибині висадки, підготовці картоплин і простих добавках у лунку.

Новини.LIVE розповідає, як правильно садити картоплю, щоб вона давала стабільно високий урожай.

Реклама
Читайте також:

Підготовка посадкового матеріалу

  • Не обламуйте перші паростки — це знижує схожість.
  • Великі картоплини не варто різати перед самою посадкою: робити це потрібно за 10 днів, щоб зріз підсох.
  • Для швидкого старту можна обробити картоплю стимуляторами росту.

Глибина посадки та тип ґрунту

  • Важкий ґрунт — заглиблення близько 5 см.
  • Легкий — до 8 см.
  • На перезволожених ділянках картоплю кладуть на розпушену землю й присипають 5-7 см торфу, змішаного з золою.
  • Надто глибока посадка сповільнює появу сходів через нестачу кисню.

Чим наповнити лунку

У лунку додають:

  • перегній — 100 г;
  • деревну золу — 150 г;
  • компост;
  • розчин курячого посліду (1:10, не більше 1 л).

Пам’ятайте: надлишок органіки може викликати утворення пустот та активний ріст ботви замість врожаю.

Прийоми для прискорення росту

  • Накрийте грядку чорною плівкою, щоб земля швидше прогрілася.
  • Садіть картоплю разом із горохом чи квасолею — вони насичують ґрунт азотом і покращують розвиток рослин.
  • Суху траву можна використовувати як природну мульчу для збереження вологи та живлення.

Ми вже писали про те, які рослини варто обрізати в січні та які результати це дає.

Раніше пояснювали те, які сорти яблунь варто обирати для саду та які переваги вони мають.

Детальніше розповідали про те, як використовувати цибулеве лушпиння вдома і в саду.

врожай добрива поради город картопля
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації