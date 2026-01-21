Як садити картоплю для максимального врожаю - глибина, добрива, підготовка

Посадіть картоплю так — зберете повні відра великого врожаю
Правильна посадка картоплі допомагає отримати швидкі сходи й стабільно великий урожай навіть на важкому чи перезволоженому ґрунті. Усе тримається на глибині висадки, підготовці картоплин і простих добавках у лунку.
Новини.LIVE розповідає, як правильно садити картоплю, щоб вона давала стабільно високий урожай.
Підготовка посадкового матеріалу
- Не обламуйте перші паростки — це знижує схожість.
- Великі картоплини не варто різати перед самою посадкою: робити це потрібно за 10 днів, щоб зріз підсох.
- Для швидкого старту можна обробити картоплю стимуляторами росту.
Глибина посадки та тип ґрунту
- Важкий ґрунт — заглиблення близько 5 см.
- Легкий — до 8 см.
- На перезволожених ділянках картоплю кладуть на розпушену землю й присипають 5-7 см торфу, змішаного з золою.
- Надто глибока посадка сповільнює появу сходів через нестачу кисню.
Чим наповнити лунку
У лунку додають:
- перегній — 100 г;
- деревну золу — 150 г;
- компост;
- розчин курячого посліду (1:10, не більше 1 л).
Пам’ятайте: надлишок органіки може викликати утворення пустот та активний ріст ботви замість врожаю.
Прийоми для прискорення росту
- Накрийте грядку чорною плівкою, щоб земля швидше прогрілася.
- Садіть картоплю разом із горохом чи квасолею — вони насичують ґрунт азотом і покращують розвиток рослин.
- Суху траву можна використовувати як природну мульчу для збереження вологи та живлення.
