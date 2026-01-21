Як садити картоплю для максимального врожаю - глибина, добрива, підготовка

Посадка картоплі на городі. Фото: Freepik

Правильна посадка картоплі допомагає отримати швидкі сходи й стабільно великий урожай навіть на важкому чи перезволоженому ґрунті. Усе тримається на глибині висадки, підготовці картоплин і простих добавках у лунку.

Новини.LIVE розповідає, як правильно садити картоплю, щоб вона давала стабільно високий урожай.

Реклама

Читайте також:

Підготовка посадкового матеріалу

Не обламуйте перші паростки — це знижує схожість.

Великі картоплини не варто різати перед самою посадкою: робити це потрібно за 10 днів, щоб зріз підсох.

Для швидкого старту можна обробити картоплю стимуляторами росту.

Глибина посадки та тип ґрунту

Важкий ґрунт — заглиблення близько 5 см.

Легкий — до 8 см.

На перезволожених ділянках картоплю кладуть на розпушену землю й присипають 5-7 см торфу, змішаного з золою.

Надто глибока посадка сповільнює появу сходів через нестачу кисню.

Чим наповнити лунку

У лунку додають:

перегній — 100 г;

деревну золу — 150 г;

компост;

розчин курячого посліду (1:10, не більше 1 л).

Пам’ятайте: надлишок органіки може викликати утворення пустот та активний ріст ботви замість врожаю.

Прийоми для прискорення росту

Накрийте грядку чорною плівкою, щоб земля швидше прогрілася.

Садіть картоплю разом із горохом чи квасолею — вони насичують ґрунт азотом і покращують розвиток рослин.

Суху траву можна використовувати як природну мульчу для збереження вологи та живлення.

Ми вже писали про те, які рослини варто обрізати в січні та які результати це дає.

Раніше пояснювали те, які сорти яблунь варто обирати для саду та які переваги вони мають.

Детальніше розповідали про те, як використовувати цибулеве лушпиння вдома і в саду.