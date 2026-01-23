Видео
Роза оживает через неделю — полейте ее этим раствором

Дата публикации 23 января 2026 23:45
Чем подкормить домашнюю розу зимой - простой раствор для обильного цветения
Человек поливает розы в саду. Фото: Decorexpro

В зимние морозы комнатные розы часто останавливаются в росте и плохо формируют бутоны, но существует простая подкормка, которая мгновенно оживляет растение. Она помогает розе цвести даже тогда, когда другие цветы приходят в упадок.

Новини.LIVE рассказывает, какой раствор помогает розе держать цветение зимой и быстро восстанавливаться после холода.

Читайте также:

Почему зимой розы теряют силу

В период отопления воздух становится сухим, а низкие температуры у подоконника замедляют рост. Листья тускнеют, бутоны не формируются, и растение нуждается в дополнительной энергии, чтобы возобновить цветение. Из-за нестабильных условий роза тратит больше ресурсов на выживание, поэтому подкормка становится критически важной для поддержания ее силы зимой.

Что на самом деле помогает розе цвести зимой

Садоводы используют легкий водно-сахарный раствор с калием, который:

  • стимулирует формирование бутонов;
  • повышает устойчивость к холоду;
  • дает растению энергию;
  • укрепляет ткани и корневую систему.

Именно такое сочетание позволяет розе цвести даже на холодном подоконнике.

Как приготовить питательный раствор

  • 1 литр теплой воды
  • 1 ч. л. сахара
  • 1-2 капли калийного удобрения

Поливать вместо обычной воды раз в 10-14 дней, направляя жидкость строго под корень. Уже через неделю листья становятся сочнее, а роза активно формирует новые бутоны.

Дополнительные советы для зимнего цветения

  • Поддерживайте +18...+20°C и умеренную влажность.
  • Не перебарщивайте с калием — избыток вредит корням.
  • Раствор используйте только свежий.
  • Убирайте старые листья для стимуляции бутонов.

Такой "допинг" не требует дорогих препаратов, но результат виден уже через несколько поливов: роза просыпается и расцветает даже в сильные морозы.

Мы объясняли то, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами.

Также рассказывали о том, каких ошибок стоит избегать и какие пять запретов помогут сохранить ваш сад.

Ранее сообщалось о том, почему листья не опадают и нужно ли что-то делать зимой.

зима удобрения советы эффективные способы розы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
