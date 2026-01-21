Видео
Самшит желтеет зимой — вот истинные причины его усыхания

Дата публикации 21 января 2026 23:43
Почему самшит желтеет зимой - причины изменения цвета и усыхания куста
Человек ухаживает за кустом самшита. Фото: iStockphoto

Зимой самшит часто меняет цвет, теряет листья и выглядит ослабленным. В этом случае пожелтение может быть как естественной реакцией на холод, так и сигналом стресса или повреждений.

Новини.LIVE рассказывает, почему самшит желтеет зимой и какие факторы больше всего влияют на состояние куста.

Естественная зимняя адаптация

Некоторые сорта самшита меняют оттенок листьев на оранжевый или бронзовый — это нормальная реакция на холод. Весной куст возвращается к привычному цвету.

Стресс от среды

Мороз, ветер, перепады температур, солнце и замерзшая почва провоцируют обезвоживание листьев, когда корни не могут поглощать влагу.

Солнечные ожоги

Яркое зимнее солнце нагревает листья, а холодная почва не дает влаге подниматься. Из-за этого листья светлеют, подсыхают и становятся соломенными.

Повреждение морозом

В сильные морозы в тканях образуются кристаллы льда, разрушающие клетки. Это приводит к пожелтению, потере тургора и даже трещинам на побегах.

Высушивание ветром

Зимние ветры испаряют влагу из листьев быстрее, чем растение может ее восстановить. Больше всего страдают кусты на открытых местах.

Проблемы с влагой и почвой

Переувлажненная или холодная почва вредит корням. Лучше обеспечить хороший дренаж и осенью провести глубокий полив и мульчирование.

Влияние соли зимой

Соль с дорожек попадает на листья и в почву, вызывая ожоги, нарушение водного баланса и пожелтение кроны.

Заболевания

Ослабленный после морозов самшит становится уязвимым к грибковым инфекциям. Болезни развиваются на фоне стресса и плохих условий.

Как предотвратить пожелтение самшита зимой

  • Выбирайте морозостойкие сорта.
  • Сажайте в местах с легкой тенью и защитой от ветра.
  • Мульчируйте прикорневую зону и проводите обильный полив перед морозами.
  • Используйте зимние укрытия в периоды сильного холода.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
