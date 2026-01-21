Почему самшит желтеет зимой - причины изменения цвета и усыхания куста

Самшит желтеет зимой — вот истинные причины его усыхания
Зимой самшит часто меняет цвет, теряет листья и выглядит ослабленным. В этом случае пожелтение может быть как естественной реакцией на холод, так и сигналом стресса или повреждений.
Новини.LIVE рассказывает, почему самшит желтеет зимой и какие факторы больше всего влияют на состояние куста.
Естественная зимняя адаптация
Некоторые сорта самшита меняют оттенок листьев на оранжевый или бронзовый — это нормальная реакция на холод. Весной куст возвращается к привычному цвету.
Стресс от среды
Мороз, ветер, перепады температур, солнце и замерзшая почва провоцируют обезвоживание листьев, когда корни не могут поглощать влагу.
Солнечные ожоги
Яркое зимнее солнце нагревает листья, а холодная почва не дает влаге подниматься. Из-за этого листья светлеют, подсыхают и становятся соломенными.
Повреждение морозом
В сильные морозы в тканях образуются кристаллы льда, разрушающие клетки. Это приводит к пожелтению, потере тургора и даже трещинам на побегах.
Высушивание ветром
Зимние ветры испаряют влагу из листьев быстрее, чем растение может ее восстановить. Больше всего страдают кусты на открытых местах.
Проблемы с влагой и почвой
Переувлажненная или холодная почва вредит корням. Лучше обеспечить хороший дренаж и осенью провести глубокий полив и мульчирование.
Влияние соли зимой
Соль с дорожек попадает на листья и в почву, вызывая ожоги, нарушение водного баланса и пожелтение кроны.
Заболевания
Ослабленный после морозов самшит становится уязвимым к грибковым инфекциям. Болезни развиваются на фоне стресса и плохих условий.
Как предотвратить пожелтение самшита зимой
- Выбирайте морозостойкие сорта.
- Сажайте в местах с легкой тенью и защитой от ветра.
- Мульчируйте прикорневую зону и проводите обильный полив перед морозами.
- Используйте зимние укрытия в периоды сильного холода.
