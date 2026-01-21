Чому самшит жовтіє взимку - причини зміни кольору та всихання куща

Людина доглядає кущ самшиту. Фото: iStockphoto

Взимку самшит часто змінює колір, втрачає листя та виглядає ослабленим. У цьому випадку пожовтіння може бути як природною реакцією на холод, так і сигналом стресу чи ушкоджень.

Новини.LIVE розповідає, чому самшит жовтіє взимку та які фактори найбільше впливають на стан куща.

Природна зимова адаптація

Деякі сорти самшиту змінюють відтінок листя на жовтогарячий або бронзовий — це нормальна реакція на холод. Навесні кущ повертається до звичного кольору.

Стрес від середовища

Мороз, вітер, перепади температур, сонце й замерзлий ґрунт провокують зневоднення листя, коли коріння не може поглинати вологу.

Сонячні опіки

Яскраве зимове сонце нагріває листя, а холодний ґрунт не дає волозі підніматися. Через це листя світлішає, підсихає і стає солом’яним.

Пошкодження морозом

У сильні морози в тканинах утворюються кристали льоду, що руйнують клітини. Це призводить до пожовтіння, втрати тургору та навіть тріщин на пагонах.

Висушування вітром

Зимові вітри випаровують вологу з листя швидше, ніж рослина може її відновити. Найбільше страждають кущі на відкритих місцях.

Проблеми з вологою та ґрунтом

Перезволожений або холодний ґрунт шкодить корінню. Краще забезпечити добрий дренаж і восени провести глибокий полив та мульчування.

Вплив солі взимку

Сіль із доріжок потрапляє на листя та в ґрунт, спричиняючи опіки, порушення водного балансу та пожовтіння крони.

Захворювання

Ослаблений після морозів самшит стає вразливим до грибкових інфекцій. Хвороби розвиваються на фоні стресу та поганих умов.

Як запобігти пожовтінню самшиту взимку

Обирайте морозостійкі сорти.

Садіть у місцях із легким затінком та захистом від вітру.

Мульчуйте прикореневу зону та проводьте рясний полив перед морозами.

Використовуйте зимові укриття в періоди сильного холоду.

