Какие однолетние цветы стоит посадить для длительного цветения клумбы с весны до морозов

Посадка цветов в саду. Фото: Shutterstock

Большинство многолетних цветов радуют цветением всего несколько недель, после чего клумба теряет яркость. Зато правильно подобранные однолетние цветы способны цвести с весны и почти до первых морозов, постоянно обновляя вид сада.

Новини.LIVE объясняет, какие однолетние цветы стоит посадить для длительного и непрерывного цветения клумбы.

Реклама

Читайте также:

Почему однолетники выигрывают у многолетников

Главное преимущество однолетних цветов — длительное и непрерывное цветение. Они быстро стартуют, активно наращивают зеленую массу и не нуждаются в сложной агротехнике. Кроме того, однолетники позволяют ежегодно обновлять дизайн клумб без пересадки и больших затрат. Именно поэтому они идеально подходят для тех, кто хочет видеть сад ярким в течение всего сезона.

Какие однолетние цветы посадить для длительного цветения

Садоводы советуют выбирать однолетники, которые цветут непрерывно с начала лета и до первых заморозков:

Петуния — один из самых популярных вариантов для клумб и кашпо, цветет с мая до осени;

Калибрахоа — компактная альтернатива петунии с обильным и продолжительным цветением;

Бегония вечноцветущая — хорошо переносит жару и полутень;

Цинния — яркая, неприхотливая, цветет до морозов;

Космея — быстро растет и не требует сложного ухода;

Вербена — долго цветет и хорошо подходит для бордюров;

Лобелия — идеальна для краев клумб и подвесных композиций.

Эти однолетники легко вырастить из рассады и сочетать между собой для непрерывного цветения.

Роль ампельных цветов в саду

Ампельные однолетники добавляют клумбам глубины и движения. Они идеально подходят для кашпо, вазонов и подвесных конструкций, делая сад более живым и завершенным. Многие из таких цветов легко вырастить из семян даже начинающим. К тому же ампельные растения помогают красиво заполнить пространство там, где классические клумбы выглядят пустыми или неуместными.

Мы уже писали о том, когда растения лучше не трогать и почему вода иногда приносит вред.

Ранее объясняли то, каких ошибок во время пересадки орхидеи стоит избегать, чтобы растение быстрее восстановилось.

Подробнее рассказывали о том, когда сеять петунию на рассаду и что влияет на сроки прорастания.