Україна
Клумба цветёт без перерывов — самые выносливые однолетние цветы

Клумба цветёт без перерывов — самые выносливые однолетние цветы

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 01:00
Какие однолетние цветы стоит посадить для длительного цветения клумбы с весны до морозов
Посадка цветов в саду. Фото: Shutterstock

Большинство многолетних цветов радуют цветением всего несколько недель, после чего клумба теряет яркость. Зато правильно подобранные однолетние цветы способны цвести с весны и почти до первых морозов, постоянно обновляя вид сада.

Новини.LIVE объясняет, какие однолетние цветы стоит посадить для длительного и непрерывного цветения клумбы.

Читайте также:

Почему однолетники выигрывают у многолетников

Главное преимущество однолетних цветов — длительное и непрерывное цветение. Они быстро стартуют, активно наращивают зеленую массу и не нуждаются в сложной агротехнике. Кроме того, однолетники позволяют ежегодно обновлять дизайн клумб без пересадки и больших затрат. Именно поэтому они идеально подходят для тех, кто хочет видеть сад ярким в течение всего сезона.

Какие однолетние цветы посадить для длительного цветения

Садоводы советуют выбирать однолетники, которые цветут непрерывно с начала лета и до первых заморозков:

  • Петуния — один из самых популярных вариантов для клумб и кашпо, цветет с мая до осени;
  • Калибрахоа — компактная альтернатива петунии с обильным и продолжительным цветением;
  • Бегония вечноцветущая — хорошо переносит жару и полутень;
  • Цинния — яркая, неприхотливая, цветет до морозов;
  • Космея — быстро растет и не требует сложного ухода;
  • Вербена — долго цветет и хорошо подходит для бордюров;
  • Лобелия — идеальна для краев клумб и подвесных композиций.

Эти однолетники легко вырастить из рассады и сочетать между собой для непрерывного цветения.

Роль ампельных цветов в саду

Ампельные однолетники добавляют клумбам глубины и движения. Они идеально подходят для кашпо, вазонов и подвесных конструкций, делая сад более живым и завершенным. Многие из таких цветов легко вырастить из семян даже начинающим. К тому же ампельные растения помогают красиво заполнить пространство там, где классические клумбы выглядят пустыми или неуместными.

растения цветы весна морозы советы сад эффективные способы клумба
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
