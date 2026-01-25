Відео
Клумба квітне без перерви — найвитриваліші однорічні квіти

Клумба квітне без перерви — найвитриваліші однорічні квіти

Дата публікації: 25 січня 2026 01:00
Які однорічні квіти варто посадити для тривалого цвітіння клумби з весни до морозів
Посадка квітів у саду. Фото: Shutterstock

Більшість багаторічних квітів радують цвітінням лише кілька тижнів, після чого клумба втрачає яскравість. Натомість правильно підібрані однорічні квіти здатні квітнути з весни й майже до перших морозів, постійно оновлюючи вигляд саду.

Новини.LIVE пояснює, які однорічні квіти варто посадити для тривалого й безперервного цвітіння клумби.

Читайте також:

Чому однорічники виграють у багаторічників

Головна перевага однорічних квітів — тривале й безперервне цвітіння. Вони швидко стартують, активно нарощують зелену масу та не потребують складної агротехніки. Крім того, однорічники дозволяють щороку оновлювати дизайн клумб без пересаджування та великих витрат. Саме тому вони ідеально підходять для тих, хто хоче бачити сад яскравим упродовж усього сезону.

Які однорічні квіти посадити для тривалого цвітіння

Садівники радять обирати однорічники, які цвітуть безперервно з початку літа й до перших заморозків:

  • Петунія — один із найпопулярніших варіантів для клумб і кашпо, цвіте з травня до осені;
  • Калібрахоа — компактна альтернатива петунії з рясним і тривалим цвітінням;
  • Бегонія вічноквітуча — добре переносить спеку та напівтінь;
  • Цинія — яскрава, невибаглива, квітне до морозів;
  • Космея — швидко росте й не вимагає складного догляду;
  • Вербена — довго цвіте та добре підходить для бордюрів;
  • Лобелія — ідеальна для країв клумб і підвісних композицій.

Ці однорічники легко виростити з розсади й поєднувати між собою для безперервного цвітіння.

Роль ампельних квітів у саду

Ампельні однорічники додають клумбам глибини й руху. Вони ідеально підходять для кашпо, вазонів і підвісних конструкцій, роблячи сад більш живим і завершеним. Багато таких квітів легко виростити з насіння навіть початківцям. До того ж ампельні рослини допомагають красиво заповнити простір там, де класичні клумби виглядають порожніми або недоречними.

рослини квіти весна морози поради сад ефективні способи клумба
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
