Главная Дом и огород Рассыпьте это под деревьями — урожай возрастет в разы

Рассыпьте это под деревьями — урожай возрастет в разы

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 15:00
Как подкормить деревья золой - польза, нормы внесения и влияние на урожай
Девушка держит древесную золу. Фото: Decorexpro

Древесная зола — простая, но очень действенная подкормка, которая возвращает деревьям и кустам силу и заметно повышает урожайность. Она насыщает почву ценными элементами и нейтрализует кислотность.

Новини.LIVE объясняет, почему золу стоит рассыпать под деревьями и как она влияет на урожай сада.

Почему стоит рассыпать древесную золу под деревьями

Древесная зола — природное минеральное удобрение, которое обеспечивает растения калием, фосфором, кальцием и магнием. Эти элементы нужны для активного роста, формирования завязей и повышения урожайности. Подкормка действует сразу после попадания в почву.

Как зола улучшает почву

Зола имеет щелочную реакцию, поэтому она:

  • нейтрализует кислотность;
  • улучшает структуру почвы;
  • делает питательные вещества более доступными для корней;
  • стимулирует рост деревьев и кустов.

Благодаря этому сад становится более устойчивым к перепадам температур и недостатку влаги.

Преимущества золы для корней и устойчивости растений

Зола способствует развитию мощной корневой системы. Он:

  • укрепляет корни;
  • повышает устойчивость к вредителям;
  • помогает растениям легче переносить стрессовые погодные условия.

Это особенно важно для молодых деревьев и кустов, которые нуждаются в поддержке весной.

Какая зола самая полезная

Садоводы чаще всего используют:

  • золу из лиственных деревьев — содержит до 30% кальция и 8-10% калия и фосфора;
  • зола от соломы и ботвы — имеет до 40% калия и хорошо подходит для плодовых деревьев.

Такая подкормка не только повышает урожай, но и улучшает общее состояние сада без лишних затрат.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
