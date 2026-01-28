Как подкормить деревья золой - польза, нормы внесения и влияние на урожай

Рассыпьте это под деревьями — урожай возрастет в разы
Древесная зола — простая, но очень действенная подкормка, которая возвращает деревьям и кустам силу и заметно повышает урожайность. Она насыщает почву ценными элементами и нейтрализует кислотность.
Новини.LIVE объясняет, почему золу стоит рассыпать под деревьями и как она влияет на урожай сада.
Почему стоит рассыпать древесную золу под деревьями
Древесная зола — природное минеральное удобрение, которое обеспечивает растения калием, фосфором, кальцием и магнием. Эти элементы нужны для активного роста, формирования завязей и повышения урожайности. Подкормка действует сразу после попадания в почву.
Как зола улучшает почву
Зола имеет щелочную реакцию, поэтому она:
- нейтрализует кислотность;
- улучшает структуру почвы;
- делает питательные вещества более доступными для корней;
- стимулирует рост деревьев и кустов.
Благодаря этому сад становится более устойчивым к перепадам температур и недостатку влаги.
Преимущества золы для корней и устойчивости растений
Зола способствует развитию мощной корневой системы. Он:
- укрепляет корни;
- повышает устойчивость к вредителям;
- помогает растениям легче переносить стрессовые погодные условия.
Это особенно важно для молодых деревьев и кустов, которые нуждаются в поддержке весной.
Какая зола самая полезная
Садоводы чаще всего используют:
- золу из лиственных деревьев — содержит до 30% кальция и 8-10% калия и фосфора;
- зола от соломы и ботвы — имеет до 40% калия и хорошо подходит для плодовых деревьев.
Такая подкормка не только повышает урожай, но и улучшает общее состояние сада без лишних затрат.
