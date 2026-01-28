Как подкормить деревья золой - польза, нормы внесения и влияние на урожай

Девушка держит древесную золу. Фото: Decorexpro

Древесная зола — простая, но очень действенная подкормка, которая возвращает деревьям и кустам силу и заметно повышает урожайность. Она насыщает почву ценными элементами и нейтрализует кислотность.

Новини.LIVE объясняет, почему золу стоит рассыпать под деревьями и как она влияет на урожай сада.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит рассыпать древесную золу под деревьями

Древесная зола — природное минеральное удобрение, которое обеспечивает растения калием, фосфором, кальцием и магнием. Эти элементы нужны для активного роста, формирования завязей и повышения урожайности. Подкормка действует сразу после попадания в почву.

Как зола улучшает почву

Зола имеет щелочную реакцию, поэтому она:

нейтрализует кислотность;

улучшает структуру почвы;

делает питательные вещества более доступными для корней;

стимулирует рост деревьев и кустов.

Благодаря этому сад становится более устойчивым к перепадам температур и недостатку влаги.

Преимущества золы для корней и устойчивости растений

Зола способствует развитию мощной корневой системы. Он:

укрепляет корни;

повышает устойчивость к вредителям;

помогает растениям легче переносить стрессовые погодные условия.

Это особенно важно для молодых деревьев и кустов, которые нуждаются в поддержке весной.

Какая зола самая полезная

Садоводы чаще всего используют:

золу из лиственных деревьев — содержит до 30% кальция и 8-10% калия и фосфора;

зола от соломы и ботвы — имеет до 40% калия и хорошо подходит для плодовых деревьев.

Такая подкормка не только повышает урожай, но и улучшает общее состояние сада без лишних затрат.

Мы уже писали о том, как правильно высевать укроп и петрушку, чтобы получить сильные и равномерные всходы.

Ранее объясняли то, какие культуры нельзя сажать рядом с голубикой и почему они вредят ее развитию.

Подробнее рассказывали о том, когда сеять баклажаны в 2026 году и какие условия помогут вырастить мощную рассаду.