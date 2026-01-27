Які рослини не можна садити біля персика - несумісні культури та небезпечне сусідство

Несумісні сусіди для персика — що садити не варто
Персик дуже чутливий до сусідства, і деякі рослини можуть пригнічувати його ріст, забирати поживні речовини та навіть провокувати хвороби. Невдале розташування культур знижує урожай і послаблює дерево щороку.
Новини.LIVE пояснює, які рослини не можна садити поруч із персиком і чому це важливо для врожайності.
Несумісні рослини біля персика
Персик має поверхневу кореневу систему, тому чутливо реагує на конкуренцію за воду та поживні речовини. Деякі культури не просто "крадуть" харчування, а й провокують грибкові хвороби. Через неправильне сусідство дерево слабшає, гірше плодоносить і частіше уражається шкідниками.
Що не варто садити поруч
- Горіхи (особливо волоський). Виділяють юглон — токсин, що пригнічує ріст персика.
- Малина та ожина. Виснажують ґрунт і переносять грибкові хвороби.
- Смородина та агрус. Конкурують за вологу й притягують шкідників.
- Томати, картопля, баклажани. Пасльонові є носіями фітофтори та вертицильозу, небезпечних для персика.
- Розлогі декоративні кущі. Створюють тінь, що знижує ріст і врожайність.
Чому неправильне сусідство небезпечне
Несумісні культури послаблюють імунітет дерева, викликають осипання зав’язі та зменшують річний приріст. Також збільшується ризик кучерявості листя, борошнистої роси й інших хвороб, які легко передаються через ґрунт та повітря.
Що можна садити поруч без ризиків
- Лаванда та календула — відлякують шкідників.
- Часник та цибуля — зменшують грибкові інфекції у ґрунті.
- Невисокі квіткові культури, що не затіняють дерево.
Правильно підібрані сусіди дозволяють персику швидше рости, формувати сильний скелет і стабільно давати щедрий урожай.
