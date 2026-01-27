Які рослини не можна садити біля персика - несумісні культури та небезпечне сусідство

Персики ростуть у саду. Фото: Pinterest

Персик дуже чутливий до сусідства, і деякі рослини можуть пригнічувати його ріст, забирати поживні речовини та навіть провокувати хвороби. Невдале розташування культур знижує урожай і послаблює дерево щороку.

Новини.LIVE пояснює, які рослини не можна садити поруч із персиком і чому це важливо для врожайності.

Несумісні рослини біля персика

Персик має поверхневу кореневу систему, тому чутливо реагує на конкуренцію за воду та поживні речовини. Деякі культури не просто "крадуть" харчування, а й провокують грибкові хвороби. Через неправильне сусідство дерево слабшає, гірше плодоносить і частіше уражається шкідниками.

Що не варто садити поруч

Горіхи (особливо волоський). Виділяють юглон — токсин, що пригнічує ріст персика.

Малина та ожина. Виснажують ґрунт і переносять грибкові хвороби.

Смородина та агрус. Конкурують за вологу й притягують шкідників.

Томати, картопля, баклажани. Пасльонові є носіями фітофтори та вертицильозу, небезпечних для персика.

Розлогі декоративні кущі. Створюють тінь, що знижує ріст і врожайність.

Чому неправильне сусідство небезпечне

Несумісні культури послаблюють імунітет дерева, викликають осипання зав’язі та зменшують річний приріст. Також збільшується ризик кучерявості листя, борошнистої роси й інших хвороб, які легко передаються через ґрунт та повітря.

Що можна садити поруч без ризиків

Лаванда та календула — відлякують шкідників.

Часник та цибуля — зменшують грибкові інфекції у ґрунті.

Невисокі квіткові культури, що не затіняють дерево.

Правильно підібрані сусіди дозволяють персику швидше рости, формувати сильний скелет і стабільно давати щедрий урожай.

