Які овочі посадити до лютого для швидкого росту та раннього врожаю

Людина сіє насіння овочів. Фото: Pinterest

Січень здається "мертвим" сезоном для городу, але насправді саме зараз можна закласти основу для швидкого врожаю. Деякі овочі добре ростуть у прохолоді й стартують значно раніше за інші культури.

Новини.LIVE розповідає, які три овочі варто посадити ще до лютого, щоб вони швидко пішли в ріст і дали ранній врожай.

Реклама

Читайте також:

Овочі, які варто посадити до лютого

Досвідчені городники радять звернути увагу на холодостійкі культури, які не бояться низьких температур:

рукола;

редиска;

гірчиця листова.

Вони швидко проростають і добре почуваються навіть у прохолодному ґрунті.

Чому саме ці культури

Рукола легко росте в контейнерах або на грядках і дає ніжніше листя саме в холодну погоду. Редиска вважається одним із найшвидших овочів — урожай можна зібрати менш ніж за місяць. Гірчиця ж стабільно сходить узимку та підходить навіть для новачків. Усі три культури не потребують складного догляду й добре переносять короткий світловий день.

Де і як садити

Для кращого результату:

у відкритому ґрунті використовуйте високі грядки або укриття;

у приміщенні ставте контейнери на сонячне підвіконня або під лампи;

підтримуйте помірну вологість без перезволоження.

Такі умови допоможуть овочам швидко піти в ріст.

Ми вже розповідали про те, коли сіяти петунію на розсаду та що впливає на строки проростання.

Також раніше пояснювали те, які рослини не можна садити поруч із картоплею та чому таке сусідство небезпечне.

Детальніше ми розповідали про те, коли сіяти лілії на розсаду у 2026 році та як правильно підготувати рослини до висадки.