Головна Дім та город Посійте ці овочі до лютого — врожай буде найпершим

Посійте ці овочі до лютого — врожай буде найпершим

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 16:51
Які овочі посадити до лютого для швидкого росту та раннього врожаю
Людина сіє насіння овочів. Фото: Pinterest

Січень здається "мертвим" сезоном для городу, але насправді саме зараз можна закласти основу для швидкого врожаю. Деякі овочі добре ростуть у прохолоді й стартують значно раніше за інші культури.

Новини.LIVE розповідає, які три овочі варто посадити ще до лютого, щоб вони швидко пішли в ріст і дали ранній врожай.

Читайте також:

Овочі, які варто посадити до лютого

Досвідчені городники радять звернути увагу на холодостійкі культури, які не бояться низьких температур:

  • рукола;
  • редиска;
  • гірчиця листова.

Вони швидко проростають і добре почуваються навіть у прохолодному ґрунті.

Чому саме ці культури

Рукола легко росте в контейнерах або на грядках і дає ніжніше листя саме в холодну погоду. Редиска вважається одним із найшвидших овочів — урожай можна зібрати менш ніж за місяць. Гірчиця ж стабільно сходить узимку та підходить навіть для новачків. Усі три культури не потребують складного догляду й добре переносять короткий світловий день.

Де і як садити

Для кращого результату:

  • у відкритому ґрунті використовуйте високі грядки або укриття;
  • у приміщенні ставте контейнери на сонячне підвіконня або під лампи;
  • підтримуйте помірну вологість без перезволоження.

Такі умови допоможуть овочам швидко піти в ріст.

врожай овочі лютий поради редиска ефективні способи гірчиця
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
