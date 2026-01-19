Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Не садіть це поруч із картоплею — врожай впаде до нуля

Не садіть це поруч із картоплею — врожай впаде до нуля

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 21:50
Що не можна садити поруч із картоплею - перелік несумісних рослин і причини
Викопана картопля на городі. Фото: Pinterest

Неправильне сусідство на грядках може різко знизити врожай картоплі та спровокувати поширення шкідників і хвороб. Деякі популярні культури насправді несумісні з картоплею та становлять для неї пряму загрозу.

Новини.LIVE пояснює, які рослини не можна садити поруч із картоплею та чому таке сусідство небезпечне.

Реклама
Читайте також:

Помідори — найнебезпечніше сусідство

Картопля і томати мають спільні хвороби та шкідників. Фітофтора передається між культурами за лічені дні, провокуючи масове ураження посадок. Томати також створюють надмірне затінення, що погіршує розвиток бульб.

Перець — джерело конкуренції та шкідників

Перець належить до тієї ж родини пасльонових, тому:

  • передає грибкові захворювання;
  • конкурує за поживні речовини;
  • приваблює колорадського жука.

Таке сусідство знижує врожайність обох культур.

Баклажани — високий ризик інфекцій

Ще один пасльоновий, який категорично не підходить для спільної посадки з картоплею. Сприяє швидкому поширенню:

  • грибкових хвороб;
  • вірусних інфекцій;
  • комах-шкідників.

Вирощування поруч значно підвищує ризик втрати врожаю.

Гарбуз — проблема простору та освітлення

Гарбузові культури активно розростаються, створюючи густу тінь, що пригнічує картоплю. Великі листки та довгі батоги забирають площу та блокують доступ світла, уповільнюючи формування бульб.

Малина — приховане джерело грибків

Малина розповсюджує грибкові інфекції, які можуть швидко перекинутися на картоплю. Спільне сусідство створює ідеальні умови для хвороб, небезпечних для всього городу. До того ж коренева система малини агресивна — вона розростається й виснажує ґрунт. Це послаблює картоплю та знижує її здатність протистояти інфекціям.

Ми вже писали про те, як працює природне очищення вигрібної ями та що потрібно зробити власнику.

Раніше повідомлялося про те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

Також ми пояснювали те, як дати кришкам друге життя та створити з них практичні вироби.

рослини поради город картопля сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації