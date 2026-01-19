Що не можна садити поруч із картоплею - перелік несумісних рослин і причини

Викопана картопля на городі. Фото: Pinterest

Неправильне сусідство на грядках може різко знизити врожай картоплі та спровокувати поширення шкідників і хвороб. Деякі популярні культури насправді несумісні з картоплею та становлять для неї пряму загрозу.

Новини.LIVE пояснює, які рослини не можна садити поруч із картоплею та чому таке сусідство небезпечне.

Помідори — найнебезпечніше сусідство

Картопля і томати мають спільні хвороби та шкідників. Фітофтора передається між культурами за лічені дні, провокуючи масове ураження посадок. Томати також створюють надмірне затінення, що погіршує розвиток бульб.

Перець — джерело конкуренції та шкідників

Перець належить до тієї ж родини пасльонових, тому:

передає грибкові захворювання;

конкурує за поживні речовини;

приваблює колорадського жука.

Таке сусідство знижує врожайність обох культур.

Баклажани — високий ризик інфекцій

Ще один пасльоновий, який категорично не підходить для спільної посадки з картоплею. Сприяє швидкому поширенню:

грибкових хвороб;

вірусних інфекцій;

комах-шкідників.

Вирощування поруч значно підвищує ризик втрати врожаю.

Гарбуз — проблема простору та освітлення

Гарбузові культури активно розростаються, створюючи густу тінь, що пригнічує картоплю. Великі листки та довгі батоги забирають площу та блокують доступ світла, уповільнюючи формування бульб.

Малина — приховане джерело грибків

Малина розповсюджує грибкові інфекції, які можуть швидко перекинутися на картоплю. Спільне сусідство створює ідеальні умови для хвороб, небезпечних для всього городу. До того ж коренева система малини агресивна — вона розростається й виснажує ґрунт. Це послаблює картоплю та знижує її здатність протистояти інфекціям.

