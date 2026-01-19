Что нельзя сажать рядом с картофелем - перечень несовместимых растений и причины

Не сажайте это рядом с картофелем — урожай упадет до нуля
Неправильное соседство на грядках может резко снизить урожай картофеля и спровоцировать распространение вредителей и болезней. Некоторые популярные культуры на самом деле несовместимы с картофелем и представляют для него прямую угрозу.
Новини.LIVE объясняет, какие растения нельзя сажать рядом с картофелем и почему такое соседство опасно.
Помидоры — самое опасное соседство
Картофель и томаты имеют общие болезни и вредителей. Фитофтора передается между культурами за считанные дни, провоцируя массовое поражение посадок. Томаты также создают чрезмерное затенение, что ухудшает развитие клубней.
Перец — источник конкуренции и вредителей
Перец принадлежит к тому же семейству пасленовых, поэтому:
- передает грибковые заболевания;
- конкурирует за питательные вещества;
- привлекает колорадского жука.
Такое соседство снижает урожайность обеих культур.
Баклажаны — высокий риск инфекций
Еще один пасленовый, который категорически не подходит для совместной посадки с картофелем. Способствует быстрому распространению:
- грибковых болезней;
- вирусных инфекций;
- насекомых-вредителей.
Выращивание рядом значительно повышает риск потери урожая.
Тыква — проблема пространства и освещения
Тыквенные культуры активно разрастаются, создавая густую тень, что угнетает картофель. Большие листья и длинные плети забирают площадь и блокируют доступ света, замедляя формирование клубней.
Малина — скрытый источник грибков
Малина распространяет грибковые инфекции, которые могут быстро перекинуться на картофель. Совместное соседство создает идеальные условия для болезней, опасных для всего огорода. К тому же корневая система малины агрессивна — она разрастается и истощает почву. Это ослабляет картофель и снижает его способность противостоять инфекциям.
