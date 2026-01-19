Что нельзя сажать рядом с картофелем - перечень несовместимых растений и причины

Выкопанный картофель на огороде. Фото: Pinterest

Неправильное соседство на грядках может резко снизить урожай картофеля и спровоцировать распространение вредителей и болезней. Некоторые популярные культуры на самом деле несовместимы с картофелем и представляют для него прямую угрозу.

Новини.LIVE объясняет, какие растения нельзя сажать рядом с картофелем и почему такое соседство опасно.

Реклама

Читайте также:

Помидоры — самое опасное соседство

Картофель и томаты имеют общие болезни и вредителей. Фитофтора передается между культурами за считанные дни, провоцируя массовое поражение посадок. Томаты также создают чрезмерное затенение, что ухудшает развитие клубней.

Перец — источник конкуренции и вредителей

Перец принадлежит к тому же семейству пасленовых, поэтому:

передает грибковые заболевания;

конкурирует за питательные вещества;

привлекает колорадского жука.

Такое соседство снижает урожайность обеих культур.

Баклажаны — высокий риск инфекций

Еще один пасленовый, который категорически не подходит для совместной посадки с картофелем. Способствует быстрому распространению:

грибковых болезней;

вирусных инфекций;

насекомых-вредителей.

Выращивание рядом значительно повышает риск потери урожая.

Тыква — проблема пространства и освещения

Тыквенные культуры активно разрастаются, создавая густую тень, что угнетает картофель. Большие листья и длинные плети забирают площадь и блокируют доступ света, замедляя формирование клубней.

Малина — скрытый источник грибков

Малина распространяет грибковые инфекции, которые могут быстро перекинуться на картофель. Совместное соседство создает идеальные условия для болезней, опасных для всего огорода. К тому же корневая система малины агрессивна — она разрастается и истощает почву. Это ослабляет картофель и снижает его способность противостоять инфекциям.

Мы уже писали о том, как работает естественная очистка выгребной ямы и что нужно сделать владельцу.

Ранее сообщалось о том, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

Также мы объясняли то, как дать крышкам вторую жизнь и создать из них практичные изделия.