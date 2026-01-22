Какие овощи посадить до февраля для быстрого роста и раннего урожая

Человек сеет семена овощей. Фото: Pinterest

Январь кажется "мертвым" сезоном для огорода, но на самом деле именно сейчас можно заложить основу для быстрого урожая. Некоторые овощи хорошо растут в прохладе и стартуют значительно раньше других культур.

Новини.LIVE рассказывает, какие три овоща стоит посадить еще до февраля, чтобы они быстро пошли в рост и дали ранний урожай.

Овощи, которые стоит посадить до февраля

Опытные огородники советуют обратить внимание на холодостойкие культуры, которые не боятся низких температур:

руккола;

редиска;

горчица листовая.

Они быстро прорастают и хорошо чувствуют себя даже в прохладном грунте.

Почему именно эти культуры

Руккола легко растет в контейнерах или на грядках и дает более нежные листья именно в холодную погоду. Редис считается одним из самых быстрых овощей — урожай можно собрать менее чем за месяц. Горчица же стабильно всходит зимой и подходит даже для новичков. Все три культуры не требуют сложного ухода и хорошо переносят короткий световой день.

Где и как сажать

Для лучшего результата:

в открытом грунте используйте высокие грядки или укрытия;

в помещении ставьте контейнеры на солнечный подоконник или под лампы;

поддерживайте умеренную влажность без переувлажнения.

Такие условия помогут овощам быстро пойти в рост.

