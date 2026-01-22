Какие овощи посадить до февраля для быстрого роста и раннего урожая

Посейте эти овощи до февраля — урожай будет самым ранним
Январь кажется "мертвым" сезоном для огорода, но на самом деле именно сейчас можно заложить основу для быстрого урожая. Некоторые овощи хорошо растут в прохладе и стартуют значительно раньше других культур.
Новини.LIVE рассказывает, какие три овоща стоит посадить еще до февраля, чтобы они быстро пошли в рост и дали ранний урожай.
Овощи, которые стоит посадить до февраля
Опытные огородники советуют обратить внимание на холодостойкие культуры, которые не боятся низких температур:
- руккола;
- редиска;
- горчица листовая.
Они быстро прорастают и хорошо чувствуют себя даже в прохладном грунте.
Почему именно эти культуры
Руккола легко растет в контейнерах или на грядках и дает более нежные листья именно в холодную погоду. Редис считается одним из самых быстрых овощей — урожай можно собрать менее чем за месяц. Горчица же стабильно всходит зимой и подходит даже для новичков. Все три культуры не требуют сложного ухода и хорошо переносят короткий световой день.
Где и как сажать
Для лучшего результата:
- в открытом грунте используйте высокие грядки или укрытия;
- в помещении ставьте контейнеры на солнечный подоконник или под лампы;
- поддерживайте умеренную влажность без переувлажнения.
Такие условия помогут овощам быстро пойти в рост.
