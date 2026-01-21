Когда сеять капусту на рассаду 2026 - благоприятные дни, сроки и правила выращивания

Рассада капусты. Фото: Pixabay

Для раннего урожая капусты важно выбрать правильные даты посева и обеспечить растениям надлежащие условия роста. В этом случае сроки посева определяют скорость развития рассады и качество кочанов.

Новини.LIVE объясняет, когда сеять капусту в 2026 году и как подготовить рассаду для сильного старта сезона.

Благоприятные дни для посева капусты в 2026 году

Февраль: 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25.

Март: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 30, 31.

Эти дни подходят для ранних, средних и поздних сортов, но важно учитывать продолжительность роста конкретного вида.

Сколько времени растут разные сорта

Среднеспелые и позднеспелые сорта: 35-45 дней до высаживания в грунт.

Ранние сорта: 50-70 дней до пересадки.

Очень важно сопоставить дату высадки с погодой в вашем регионе — капуста плохо переносит заморозки.

Как правильно посеять капусту на рассаду в 2026 году

Подготовьте семена: заверните в марлю, прогрейте в воде +60 °С 20 минут, охладите в холодильнике 5-6 часов.

Наполните емкости легкой почвосмесью с перлитом или вермикулитом.

Сделайте бороздки глубиной 1 см.

Разложите семена, присыпьте, слегка уплотните и полейте.

Накройте пленкой и поставьте в теплое место без сквозняков.

Через 7 дней укрытие снимают и переносят рассаду в прохладу (+12...+15 °С). Еще через три недели проводят пикировку — каждое растение в свой стаканчик.

Что влияет на успех рассады

В этом случае важно обеспечить стабильную температуру, достаточный свет и равномерный полив. Соблюдая сроки и технологию, вы получите крепкую рассаду, готовую к ранней высадке и формированию плотных кочанов.

