Благоприятные дни для посева капусты — урожай возрастет в разы

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 17:00
Когда сеять капусту на рассаду 2026 - благоприятные дни, сроки и правила выращивания
Рассада капусты. Фото: Pixabay

Для раннего урожая капусты важно выбрать правильные даты посева и обеспечить растениям надлежащие условия роста. В этом случае сроки посева определяют скорость развития рассады и качество кочанов.

Новини.LIVE объясняет, когда сеять капусту в 2026 году и как подготовить рассаду для сильного старта сезона.

Читайте также:

Благоприятные дни для посева капусты в 2026 году

  • Февраль: 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25.
  • Март: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 30, 31.

Эти дни подходят для ранних, средних и поздних сортов, но важно учитывать продолжительность роста конкретного вида.

Сколько времени растут разные сорта

  • Среднеспелые и позднеспелые сорта: 35-45 дней до высаживания в грунт.
  • Ранние сорта: 50-70 дней до пересадки.

Очень важно сопоставить дату высадки с погодой в вашем регионе — капуста плохо переносит заморозки.

Как правильно посеять капусту на рассаду в 2026 году

  • Подготовьте семена: заверните в марлю, прогрейте в воде +60 °С 20 минут, охладите в холодильнике 5-6 часов.
  • Наполните емкости легкой почвосмесью с перлитом или вермикулитом.
  • Сделайте бороздки глубиной 1 см.
  • Разложите семена, присыпьте, слегка уплотните и полейте.
  • Накройте пленкой и поставьте в теплое место без сквозняков.

Через 7 дней укрытие снимают и переносят рассаду в прохладу (+12...+15 °С). Еще через три недели проводят пикировку — каждое растение в свой стаканчик.

Что влияет на успех рассады

В этом случае важно обеспечить стабильную температуру, достаточный свет и равномерный полив. Соблюдая сроки и технологию, вы получите крепкую рассаду, готовую к ранней высадке и формированию плотных кочанов.

Мы уже писали о том, как правильно использовать картон на участке и какие задачи он помогает решить.

Ранее объясняли то, какие сорта яблонь стоит выбирать для сада и какие преимущества они имеют.

Подробнее рассказывали о том, как сеять баклажаны дома и создать условия для быстрого прорастания.

Леонид Волков - Редактор
