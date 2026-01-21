Коли сіяти капусту на розсаду 2026 - сприятливі дні, строки та правила вирощування

Розсада капусти. Фото: Pixabay

Для раннього врожаю капусти важливо обрати правильні дати посіву та забезпечити рослинам належні умови росту. У цьому випадку строки посіву визначають швидкість розвитку розсади та якість качанів.

Новини.LIVE пояснює, коли сіяти капусту у 2026 році та як підготувати розсаду для сильного старту сезону.

Сприятливі дні для посіву капусти у 2026 році

Лютий: 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25.

Березень: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 30, 31.

Ці дні підходять для ранніх, середніх і пізніх сортів, але важливо враховувати тривалість росту конкретного виду.

Скільки часу ростуть різні сорти

Середньостиглі та пізньостиглі сорти: 35-45 днів до висаджування в ґрунт.

Ранні сорти: 50-70 днів до пересадки.

Дуже важливо співставити дату висадки з погодою у вашому регіоні — капуста погано переносить заморозки.

Як правильно посіяти капусту на розсаду у 2026 році

Підготуйте насіння: загорніть у марлю, прогрійте у воді +60 °C 20 хвилин, охолодіть у холодильнику 5-6 годин.

Наповніть ємності легкою ґрунтосумішшю з перлітом або вермикулітом.

Зробіть борозенки глибиною 1 см.

Розкладіть насіння, присипте, злегка ущільніть та полийте.

Накрийте плівкою та поставте в тепле місце без протягів.

Через 7 днів укриття знімають і переносять розсаду у прохолоду (+12…+15 °C). Ще через три тижні проводять пікірування — кожну рослину у свій стаканчик.

Що впливає на успіх розсади

У цьому випадку важливо забезпечити стабільну температуру, достатнє світло та рівномірний полив. Дотримуючись строків і технології, ви отримаєте міцну розсаду, готову до раннього висаджування та формування щільних качанів.

