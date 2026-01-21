Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Сприятливі дні для посіву капусти — врожай зросте в рази

Сприятливі дні для посіву капусти — врожай зросте в рази

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 17:00
Коли сіяти капусту на розсаду 2026 - сприятливі дні, строки та правила вирощування
Розсада капусти. Фото: Pixabay

Для раннього врожаю капусти важливо обрати правильні дати посіву та забезпечити рослинам належні умови росту. У цьому випадку строки посіву визначають швидкість розвитку розсади та якість качанів.

Новини.LIVE пояснює, коли сіяти капусту у 2026 році та як підготувати розсаду для сильного старту сезону.

Реклама
Читайте також:

Сприятливі дні для посіву капусти у 2026 році

  • Лютий: 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25.
  • Березень: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 30, 31.

Ці дні підходять для ранніх, середніх і пізніх сортів, але важливо враховувати тривалість росту конкретного виду.

Скільки часу ростуть різні сорти

  • Середньостиглі та пізньостиглі сорти: 35-45 днів до висаджування в ґрунт.
  • Ранні сорти: 50-70 днів до пересадки.

Дуже важливо співставити дату висадки з погодою у вашому регіоні — капуста погано переносить заморозки.

Як правильно посіяти капусту на розсаду у 2026 році

  • Підготуйте насіння: загорніть у марлю, прогрійте у воді +60 °C 20 хвилин, охолодіть у холодильнику 5-6 годин.
  • Наповніть ємності легкою ґрунтосумішшю з перлітом або вермикулітом.
  • Зробіть борозенки глибиною 1 см.
  • Розкладіть насіння, присипте, злегка ущільніть та полийте.
  • Накрийте плівкою та поставте в тепле місце без протягів.

Через 7 днів укриття знімають і переносять розсаду у прохолоду (+12…+15 °C). Ще через три тижні проводять пікірування — кожну рослину у свій стаканчик.

Що впливає на успіх розсади

У цьому випадку важливо забезпечити стабільну температуру, достатнє світло та рівномірний полив. Дотримуючись строків і технології, ви отримаєте міцну розсаду, готову до раннього висаджування та формування щільних качанів.

Ми вже писали про те, як правильно використовувати картон на ділянці та які завдання він допомагає вирішити.

Раніше пояснювали те, які сорти яблунь варто обирати для саду та які переваги вони мають.

Детальніше розповідали про те, як сіяти баклажани вдома та створити умови для швидкого проростання.

рослини капуста город сад посів розсада ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації