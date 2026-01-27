Видео
Главная Дом и огород Несовместимые соседи для персика — что сажать не стоит

Несовместимые соседи для персика — что сажать не стоит

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 21:50
Какие растения нельзя сажать возле персика - несовместимые культуры и опасное соседство
Персики растут в саду. Фото: Pinterest

Персик очень чувствителен к соседству, и некоторые растения могут подавлять его рост, забирать питательные вещества и даже провоцировать болезни. Неудачное расположение культур снижает урожай и ослабляет дерево ежегодно.

Новини.LIVE объясняет, какие растения нельзя сажать рядом с персиком и почему это важно для урожайности.

Читайте также:

Несовместимые растения возле персика

Персик имеет поверхностную корневую систему, поэтому чувствительно реагирует на конкуренцию за воду и питательные вещества. Некоторые культуры не просто "воруют" питание, но и провоцируют грибковые болезни. Из-за неправильного соседства дерево слабеет, хуже плодоносит и чаще поражается вредителями.

Что не стоит сажать рядом

  • Орехи (особенно грецкий). Выделяют юглон — токсин, подавляющий рост персика.
  • Малина и ежевика. Истощают почву и переносят грибковые болезни.
  • Смородина и крыжовник. Конкурируют за влагу и притягивают вредителей.
  • Томаты, картофель, баклажаны, баклажаны. Пасленовые являются носителями фитофторы и вертицилеза, опасных для персика.
  • Раскидистые декоративные кустарники. Создают тень, что снижает рост и урожайность.

Почему неправильное соседство опасно

Несовместимые культуры ослабляют иммунитет дерева, вызывают осыпание завязи и уменьшают годовой прирост. Также увеличивается риск курчавости листьев, мучнистой росы и других болезней, которые легко передаются через почву и воздух.

Что можно сажать рядом без рисков

  • Лаванда и календула — отпугивают вредителей.
  • Чеснок и лук — уменьшают грибковые инфекции в почве.
  • Невысокие цветочные культуры, которые не затеняют дерево.

Правильно подобранные соседи позволяют персику быстрее расти, формировать сильный скелет и стабильно давать щедрый урожай.

Мы уже писали о том, какие три овоща стоит посадить еще до февраля, чтобы они быстро пошли в рост и дали ранний урожай.

Ранее сообщалось о том, как простая обмотка спасает деревья от грызунов и что использовать вместо дорогих средств.

Также мы объясняли то, чем подкормить вишню и черешню в феврале, чтобы одного внесения хватило на весь сезон.

урожай деревья растения советы персики
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
