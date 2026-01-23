Видео
Главная Дом и огород Мыши больше не приблизятся — простой способ спасет деревья зимой

Мыши больше не приблизятся — простой способ спасет деревья зимой

Дата публикации 23 января 2026 18:58
Как защитить деревья от мышей зимой - обматывание стволов и эффективные способы
Деревья в заснеженном саду. Фото: Pixabay

Зимой мыши и зайцы могут серьезно повредить кору деревьев, поэтому простой способ обмотки стволов становится действенной защитой. Стрейч-пленка создает барьер, который грызуны не могут прогрызть, и сохраняет деревья целыми до весны.

Новини.LIVE рассказывает, как простая обмотка спасает деревья от грызунов и что использовать вместо дорогих средств.

Почему обмотка стволов спасает деревья

Стрейч-пленка плотно прилегает к коре и создает физический барьер, который не позволяет грызунам добраться до древесины. Материал дешевый, гибкий и подходит для различных диаметров стволов. К тому же пленка сохраняет тепло вокруг ствола, уменьшая риск подмерзания молодой коры в сильные морозы.

Как правильно обматывать стволы

  • Накладывать пленку только в сухую погоду.
  • Оставлять небольшие промежутки для воздухообмена.
  • В случае появления конденсата — делать проколы шилом.
  • В конце зимы вовремя снять защиту, чтобы избежать загнивания коры.

В морозный сезон влага под пленкой не критична, но важно контролировать ее накопление.

Дополнительные средства защиты от грызунов

  • Еловый лапник — естественный колючий барьер.
  • Опилки с карболовой кислотой — отпугивают мышей более чем на месяц.
  • Старые женские колготки — хорошо прилегают и не позволяют грызунам добраться до коры.
  • Камыш или кукурузные стебли — защищают от мороза и солнца.

Материалы, которые нельзя плотно прижимать

Рубероид и толь не защищают от мышей. Наоборот — под ними грызуны чувствуют себя комфортно, поэтому эксперты советуют размещать под такими покрытиями только приманки. Такое укрытие создает идеальные условия для мышей, поэтому использование этих материалов без дополнительных средств только увеличивает риск повреждения коры.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
