Україна
Дім та город Миші більше не наблизяться — простий спосіб врятує дерева взимку

Миші більше не наблизяться — простий спосіб врятує дерева взимку

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 18:58
Як захистити дерева від мишей взимку - обмотування стовбурів та ефективні способи
Дерева у засніженому саду. Фото: Pixabay

Взимку миші та зайці можуть серйозно пошкодити кору дерев, тому простий спосіб обмотування стовбурів стає дієвим захистом. Стрейч-плівка створює бар’єр, який гризуни не можуть прогризти, і зберігає дерева цілими до весни.

Новини.LIVE розповідає, як просте обмотування рятує дерева від гризунів і що використати замість дорогих засобів.

Читайте також:

Чому обмотування стовбурів рятує дерева

Стрейч-плівка щільно прилягає до кори та створює фізичний бар’єр, який не дозволяє гризунам добратися до деревини. Матеріал дешевий, гнучкий і підходить для різних діаметрів стовбурів. До того ж плівка зберігає тепло навколо стовбура, зменшуючи ризик підмерзання молодої кори в сильні морози.

Як правильно обмотувати стовбури

  • Накладати плівку тільки в суху погоду.
  • Залишати невеликі проміжки для повітрообміну.
  • У разі появи конденсату — робити проколи шилом.
  • Наприкінці зими вчасно зняти захист, щоб уникнути загнивання кори.

У морозний сезон волога під плівкою не критична, але важливо контролювати її накопичення.

Додаткові засоби захисту від гризунів

  • Ялиновий лапник — природний колючий бар’єр.
  • Тирса з карболовою кислотою — відлякує мишей на понад місяць.
  • Старі жіночі колготки — добре прилягають і не дозволяють гризунам дістатися кори.
  • Очерет чи кукурудзяні стебла — захищають від морозу та сонця.

Матеріали, які не можна щільно притискати

Руберойд і толя не захищають від мишей. Навпаки — під ними гризуни почуваються комфортно, тому експерти радять розміщувати під такими покриттями лише приманки. Таке укриття створює ідеальні умови для мишей, тому використання цих матеріалів без додаткових засобів тільки збільшує ризик пошкодження кори.

дерева зима поради сад ефективні способи миші захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
