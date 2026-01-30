Як позбутися протягів через вікна - простий спосіб із фланелевим валиком

Людина утеплює вікно. Фото: iStockphoto

Навіть нові вікна можуть пропускати холод, але простий фланелевий валик із сосновою хвоєю повністю блокує протяги та допомагає утримати тепло. Такий спосіб підходить для будь-якої оселі й працює одразу після встановлення.

Новини.LIVE розповідає, як позбутися протягів через вікна за допомогою простого фланелевого валика та зберегти тепло в оселі.

Чому валик блокує холод

Фланель — щільна та тепла тканина, яка добре ізолює підвіконня. Соснова хвоя всередині створює природний бар’єр, тримає форму та приємно пахне.

Переваги:

зупиняє протяги одразу після встановлення;

багаторазове використання;

проста заміна наповнювача;

натуральний матеріал без запаху хімії.

Як зробити валик самостійно

Покрокова інструкція:

викроїти фланель під ширину підвіконня (15-20 см);

скласти навпіл і зшити у вигляді трубки;

вшити блискавку для зручного прання;

заповнити сухою сосновою хвоєю;

покласти вздовж підвіконня в місці протягів.

Хвоя зберігає ефект 2-3 місяці — її легко замінити, а чохол можна прати в машинці.

Додаткові способи утеплення

Заміна або встановлення нових ущільнювачів.

Термоштори чи щільні гардини.

Герметизація щілин силіконом.

Заглушки від протягів під вікно.

Енергоефективні вікна як довгострокове рішення.

Фланелевий валик — простий, дешевий і дієвий спосіб миттєво позбутися протягів та зберегти тепло у вашому домі.

