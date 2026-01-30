Відео
Головна Дім та город Просто покладіть це на підвіконня — і протяги зникнуть

Просто покладіть це на підвіконня — і протяги зникнуть

Дата публікації: 30 січня 2026 12:36
Як позбутися протягів через вікна - простий спосіб із фланелевим валиком
Людина утеплює вікно. Фото: iStockphoto

Навіть нові вікна можуть пропускати холод, але простий фланелевий валик із сосновою хвоєю повністю блокує протяги та допомагає утримати тепло. Такий спосіб підходить для будь-якої оселі й працює одразу після встановлення.

Новини.LIVE розповідає, як позбутися протягів через вікна за допомогою простого фланелевого валика та зберегти тепло в оселі.

Читайте також:

Чому валик блокує холод

Фланель — щільна та тепла тканина, яка добре ізолює підвіконня. Соснова хвоя всередині створює природний бар’єр, тримає форму та приємно пахне.

Переваги:

  • зупиняє протяги одразу після встановлення;
  • багаторазове використання;
  • проста заміна наповнювача;
  • натуральний матеріал без запаху хімії.

Як зробити валик самостійно

Покрокова інструкція:

  • викроїти фланель під ширину підвіконня (15-20 см);
  • скласти навпіл і зшити у вигляді трубки;
  • вшити блискавку для зручного прання;
  • заповнити сухою сосновою хвоєю;
  • покласти вздовж підвіконня в місці протягів.

Хвоя зберігає ефект 2-3 місяці — її легко замінити, а чохол можна прати в машинці.

Додаткові способи утеплення

  • Заміна або встановлення нових ущільнювачів.
  • Термоштори чи щільні гардини.
  • Герметизація щілин силіконом.
  • Заглушки від протягів під вікно.
  • Енергоефективні вікна як довгострокове рішення.

Фланелевий валик — простий, дешевий і дієвий спосіб миттєво позбутися протягів та зберегти тепло у вашому домі.

Ми пояснювали те, який розчин допомагає троянді тримати цвітіння взимку та швидко відновлюватися після холоду.

Також розповідали про те, які однорічні квіти варто посадити для тривалого й безперервного цвітіння клумби.

Раніше повідомлялося про те, які дерева не можна садити поруч і чому таке сусідство стає небезпечним.

поради поради будинок ефективні способи вікна
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
