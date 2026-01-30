Як позбутися протягів через вікна - простий спосіб із фланелевим валиком

Просто покладіть це на підвіконня — і протяги зникнуть
Навіть нові вікна можуть пропускати холод, але простий фланелевий валик із сосновою хвоєю повністю блокує протяги та допомагає утримати тепло. Такий спосіб підходить для будь-якої оселі й працює одразу після встановлення.
Новини.LIVE розповідає, як позбутися протягів через вікна за допомогою простого фланелевого валика та зберегти тепло в оселі.
Чому валик блокує холод
Фланель — щільна та тепла тканина, яка добре ізолює підвіконня. Соснова хвоя всередині створює природний бар’єр, тримає форму та приємно пахне.
Переваги:
- зупиняє протяги одразу після встановлення;
- багаторазове використання;
- проста заміна наповнювача;
- натуральний матеріал без запаху хімії.
Як зробити валик самостійно
Покрокова інструкція:
- викроїти фланель під ширину підвіконня (15-20 см);
- скласти навпіл і зшити у вигляді трубки;
- вшити блискавку для зручного прання;
- заповнити сухою сосновою хвоєю;
- покласти вздовж підвіконня в місці протягів.
Хвоя зберігає ефект 2-3 місяці — її легко замінити, а чохол можна прати в машинці.
Додаткові способи утеплення
- Заміна або встановлення нових ущільнювачів.
- Термоштори чи щільні гардини.
- Герметизація щілин силіконом.
- Заглушки від протягів під вікно.
- Енергоефективні вікна як довгострокове рішення.
Фланелевий валик — простий, дешевий і дієвий спосіб миттєво позбутися протягів та зберегти тепло у вашому домі.
