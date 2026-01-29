Як зберегти тепло у квартирі взимку - простий спосіб зі шторами та жалюзі

Штори висять у кімнаті. Фото: Freepik

У холодний сезон багато українців шукають недорогі способи зберегти тепло в квартирі без ремонту й утеплювачів. Найефективніший варіант — правильне використання штор або жалюзі.

Новини.LIVE розповідає, як штори допомагають утримати тепло та як їх правильно розмістити.

Чому штори зберігають тепло

Вікна — головне джерело тепловтрат у квартирі. Закриті штори або жалюзі створюють тепловий бар’єр між холодним склом і кімнатою, зменшуючи витік тепла на 15-17%. А спеціальні термоштори можуть скоротити його майже на 30%.

Як правильно розміщувати штори

Щоб спосіб працював, важливо не просто закрити вікно тканиною, а створити щільне перекриття. Основні правила:

вішати штори вище верхньої частини вікна;

перекривати його з обох боків;

опускати полотно нижче підвіконня на кілька сантиметрів;

перекривати тканини внахлист посередині;

розташовувати штори якнайближче до скла, щоб зменшити протяги.

Коли відкривати, а коли закривати

У сонячні зимові дні штори варто відкривати — природне тепло та світло підіймають температуру в кімнаті. Із настанням вечора їх потрібно щільно закривати, щоб "утримати" накопичене тепло й зменшити охолодження житла.

Чим замінити звичайні штори

Найкращий ефект дають термоштори: багатошарові тканини, які утримують тепло значно краще. Вони підходять для квартир із великими вікнами, холодними рамами або слабким опаленням.

