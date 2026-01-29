Відео
Штори зберігають тепло взимку — простий спосіб без утеплення

Штори зберігають тепло взимку — простий спосіб без утеплення

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 19:49
Як зберегти тепло у квартирі взимку - простий спосіб зі шторами та жалюзі
Штори висять у кімнаті. Фото: Freepik

У холодний сезон багато українців шукають недорогі способи зберегти тепло в квартирі без ремонту й утеплювачів. Найефективніший варіант — правильне використання штор або жалюзі.

Новини.LIVE розповідає, як штори допомагають утримати тепло та як їх правильно розмістити.

Читайте також:

Чому штори зберігають тепло

Вікна — головне джерело тепловтрат у квартирі. Закриті штори або жалюзі створюють тепловий бар’єр між холодним склом і кімнатою, зменшуючи витік тепла на 15-17%. А спеціальні термоштори можуть скоротити його майже на 30%.

Як правильно розміщувати штори

Щоб спосіб працював, важливо не просто закрити вікно тканиною, а створити щільне перекриття. Основні правила:

  • вішати штори вище верхньої частини вікна;
  • перекривати його з обох боків;
  • опускати полотно нижче підвіконня на кілька сантиметрів;
  • перекривати тканини внахлист посередині;
  • розташовувати штори якнайближче до скла, щоб зменшити протяги.

Коли відкривати, а коли закривати

У сонячні зимові дні штори варто відкривати — природне тепло та світло підіймають температуру в кімнаті. Із настанням вечора їх потрібно щільно закривати, щоб "утримати" накопичене тепло й зменшити охолодження житла.

Чим замінити звичайні штори

Найкращий ефект дають термоштори: багатошарові тканини, які утримують тепло значно краще. Вони підходять для квартир із великими вікнами, холодними рамами або слабким опаленням.

Ми вже розповідали про те, як зберегти тепло в курнику та уникнути охолодження птахів у зимові морози.

Також раніше пояснювали те, як працює природне очищення вигрібної ями та що потрібно зробити власнику.

Детальніше ми розповідали про те, як утеплити черевики взимку без фольги та дорогих устілок і захистити ноги від промерзання.

зима поради будинок ефективні способи квартира штори
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
