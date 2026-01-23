Як утеплити курник взимку без обігрівача - підстилка з кукурудзяних стрижнів

Кури в курнику. Фото: Pinterest

Правильно підібрана підстилка допомагає зберегти тепло в курнику навіть без обігрівача, зменшує вологість і підвищує несучість. Узимку це особливо важливо, адже птахи проводять більше часу в закритому приміщенні.

Новини.LIVE пояснює, як зберегти тепло в курнику та уникнути охолодження птахів у зимові морози.

Реклама

Читайте також:

Чому підстилка важлива взимку

У холодний період утеплення курника впливає не лише на комфорт птахів, а й на їхнє здоров’я та продуктивність. Якісна підстилка поглинає вологу, зменшує запах аміаку та працює як природний теплоізолятор. Вона допомагає зберігати стабільну температуру всередині пташника, захищаючи курей від переохолодження під час сильних морозів.

Чому кукурудзяні стрижні — найкращий варіант

Стрижні качанів мають природну пористу структуру, яка:

добре вбирає вологу;

нейтралізує запахи;

створює теплоізоляційний шар;

є безпечною та екологічною підстилкою.

Птахи також можуть клювати залишки зерна — це покращує їх активність і раціон.

Як така підстилка зберігає тепло

Повітряні порожнини всередині стрижнів утримують тепло навіть у морози. У приміщенні з такою підстилкою дотримується стабільний мікроклімат, і господарям не потрібно витрачатися на додатковий обігрів. Такий шар працює як природна "термосистема", що зберігає тепло довше й допомагає уникнути різких перепадів температур усередині курника.

Недоліки та важливі нюанси

Стрижні дорожчі за тирсу чи солому.

Підстилку потрібно періодично оновлювати.

У разі забруднення підвищується ризик бактерій та паразитів.

Щоб уникнути проблем, контролюйте вологість, прибирайте брудні ділянки й за потреби міняйте підстилку повністю.

Ми вже писали про те, коли сіяти петунію на розсаду та що впливає на строки проростання.

Раніше повідомлялося про те, які рослини не можна садити поруч із картоплею та чому таке сусідство небезпечне.

Також ми пояснювали те, коли сіяти лілії на розсаду у 2026 році та як правильно підготувати рослини до висадки.