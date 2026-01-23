Видео
Видео

Курятник теплый всю зиму — одна подстилка заменяет обогреватель

Дата публикации 23 января 2026 20:00
Как утеплить курятник зимой без обогревателя - подстилка из кукурузных стержней
Куры в курятнике. Фото: Pinterest

Правильно подобранная подстилка помогает сохранить тепло в курятнике даже без обогревателя, уменьшает влажность и повышает яйценоскость. Зимой это особенно важно, ведь птицы проводят больше времени в закрытом помещении.

Новини.LIVE объясняет, как сохранить тепло в курятнике и избежать охлаждения птиц в зимние морозы.

Почему подстилка важна зимой

В холодный период утепление курятника влияет не только на комфорт птиц, но и на их здоровье и производительность. Качественная подстилка поглощает влагу, уменьшает запах аммиака и работает как естественный теплоизолятор. Она помогает сохранять стабильную температуру внутри птичника, защищая кур от переохлаждения во время сильных морозов.

Почему кукурузные стержни — лучший вариант

Стержни початков имеют естественную пористую структуру, которая:

  • хорошо впитывает влагу;
  • нейтрализует запахи;
  • создает теплоизоляционный слой;
  • является безопасной и экологичной подстилкой.

Птицы также могут клевать остатки зерна — это улучшает их активность и рацион.

Как такая подстилка сохраняет тепло

Воздушные полости внутри стержней удерживают тепло даже в морозы. В помещении с такой подстилкой соблюдается стабильный микроклимат, и хозяевам не нужно тратиться на дополнительный обогрев. Такой слой работает как естественная "термосистема", сохраняющая тепло дольше и помогающая избежать резких перепадов температур внутри курятника.

Недостатки и важные нюансы

  • Стержни дороже опилок или соломы.
  • Подстилку нужно периодически обновлять.
  • В случае загрязнения повышается риск бактерий и паразитов.

Чтобы избежать проблем, контролируйте влажность, убирайте грязные участки и при необходимости меняйте подстилку полностью.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
