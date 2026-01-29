Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Шторы сохраняют тепло зимой — простой способ без утепления

Шторы сохраняют тепло зимой — простой способ без утепления

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 19:49
Как сохранить тепло в квартире зимой - простой способ со шторами и жалюзи
Шторы висят в комнате. Фото: Freepik

В холодный сезон многие украинцы ищут недорогие способы сохранить тепло в квартире без ремонта и утеплителей. Самый эффективный вариант — правильное использование штор или жалюзи.

Новини.LIVE рассказывает, как шторы помогают удержать тепло и как их правильно разместить.

Реклама
Читайте также:

Почему шторы сохраняют тепло

Окна — главный источник теплопотерь в квартире. Закрытые шторы или жалюзи создают тепловой барьер между холодным стеклом и комнатой, уменьшая утечку тепла на 15-17%. А специальные термошторы могут сократить его почти на 30%.

Как правильно размещать шторы

Чтобы способ работал, важно не просто закрыть окно тканью, а создать плотное перекрытие. Основные правила:

  • вешать шторы выше верхней части окна;
  • перекрывать его с обеих сторон;
  • опускать полотно ниже подоконника на несколько сантиметров;
  • перекрывать ткани внахлест посередине;
  • располагать шторы как можно ближе к стеклу, чтобы уменьшить сквозняки.

Когда открывать, а когда закрывать

В солнечные зимние дни шторы стоит открывать — естественное тепло и свет поднимают температуру в комнате. С наступлением вечера их нужно плотно закрывать, чтобы "удержать" накопленное тепло и уменьшить охлаждение жилья.

Чем заменить обычные шторы

Лучший эффект дают термошторы: многослойные ткани, которые удерживают тепло значительно лучше. Они подходят для квартир с большими окнами, холодными рамами или слабым отоплением.

Мы уже рассказывали о том, как сохранить тепло в курятнике и избежать охлаждения птиц в зимние морозы.

Также ранее объясняли то, как работает естественная очистка выгребной ямы и что нужно сделать владельцу.

Подробнее мы рассказывали о том, как утеплить ботинки зимой без фольги и дорогих стелек и защитить ноги от промерзания.

зима советы дом эффективные способы квартира шторы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации