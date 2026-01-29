Как сохранить тепло в квартире зимой - простой способ со шторами и жалюзи

Шторы висят в комнате. Фото: Freepik

В холодный сезон многие украинцы ищут недорогие способы сохранить тепло в квартире без ремонта и утеплителей. Самый эффективный вариант — правильное использование штор или жалюзи.

Новини.LIVE рассказывает, как шторы помогают удержать тепло и как их правильно разместить.

Почему шторы сохраняют тепло

Окна — главный источник теплопотерь в квартире. Закрытые шторы или жалюзи создают тепловой барьер между холодным стеклом и комнатой, уменьшая утечку тепла на 15-17%. А специальные термошторы могут сократить его почти на 30%.

Как правильно размещать шторы

Чтобы способ работал, важно не просто закрыть окно тканью, а создать плотное перекрытие. Основные правила:

вешать шторы выше верхней части окна;

перекрывать его с обеих сторон;

опускать полотно ниже подоконника на несколько сантиметров;

перекрывать ткани внахлест посередине;

располагать шторы как можно ближе к стеклу, чтобы уменьшить сквозняки.

Когда открывать, а когда закрывать

В солнечные зимние дни шторы стоит открывать — естественное тепло и свет поднимают температуру в комнате. С наступлением вечера их нужно плотно закрывать, чтобы "удержать" накопленное тепло и уменьшить охлаждение жилья.

Чем заменить обычные шторы

Лучший эффект дают термошторы: многослойные ткани, которые удерживают тепло значительно лучше. Они подходят для квартир с большими окнами, холодными рамами или слабым отоплением.

