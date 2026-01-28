Как быстро утеплить пол дома без ремонта - простой способ против сквозняков

Без ремонта и затрат — как быстро сделать пол теплым
Потеря тепла через щели под дверью может охлаждать пол на десятки процентов, но решить проблему можно простым способом без ремонта и затрат. Старый текстиль работает не хуже утепления.
Новини.LIVE объясняет, как быстро согреть пол и избавиться от сквозняков за несколько минут.
Почему пол холодный
Даже в теплых квартирах сквозняки под входной дверью могут забирать до 20% тепла. Холод попадает через щель между дверью и полом, охлаждая комнату и делая пол неприятно холодным.
Простой способ утеплить пол
Чтобы быстро остановить потерю тепла, используйте доступный лайфхак:
- плотно сверните старое одеяло в рулет;
- положите его вдоль порога, перекрывая щель;
- используйте каждый вечер или постоянно.
Так тепло сохраняется внутри, а пол прогревается уже через несколько минут.
Дополнительный бонус — тишина
Такой "валик" не только блокирует холод, но и:
- уменьшает шум из подъезда,
- создает комфортный микроклимат в комнате.
Для аккуратного вида одеяло можно вставить в штанину от старых джинсов — получится аккуратная и функциональная "подушка".
Преимущества метода
- Не требует затрат.
- Не нужно покупать ковер или делать ремонт.
- Работает сразу после установки.
Это быстрый способ сохранить тепло, особенно когда нет возможности утеплить пол полноценно.
