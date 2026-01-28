Как быстро утеплить пол дома без ремонта - простой способ против сквозняков

Девушка убирает ковер в комнате. Фото: iStockphoto

Потеря тепла через щели под дверью может охлаждать пол на десятки процентов, но решить проблему можно простым способом без ремонта и затрат. Старый текстиль работает не хуже утепления.

Новини.LIVE объясняет, как быстро согреть пол и избавиться от сквозняков за несколько минут.

Почему пол холодный

Даже в теплых квартирах сквозняки под входной дверью могут забирать до 20% тепла. Холод попадает через щель между дверью и полом, охлаждая комнату и делая пол неприятно холодным.

Простой способ утеплить пол

Чтобы быстро остановить потерю тепла, используйте доступный лайфхак:

плотно сверните старое одеяло в рулет;

положите его вдоль порога, перекрывая щель;

используйте каждый вечер или постоянно.

Так тепло сохраняется внутри, а пол прогревается уже через несколько минут.

Дополнительный бонус — тишина

Такой "валик" не только блокирует холод, но и:

уменьшает шум из подъезда,

создает комфортный микроклимат в комнате.

Для аккуратного вида одеяло можно вставить в штанину от старых джинсов — получится аккуратная и функциональная "подушка".

Преимущества метода

Не требует затрат.

Не нужно покупать ковер или делать ремонт.

Работает сразу после установки.

Это быстрый способ сохранить тепло, особенно когда нет возможности утеплить пол полноценно.

