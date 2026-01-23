Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Морозы не страшны — одна пленка делает дом теплее

Морозы не страшны — одна пленка делает дом теплее

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 10:13
Как утеплить окна зимой термопленкой - простой способ сохранить тепло
Человек клеит пленку на окна. Фото: iStockphoto

Термопленка помогает быстро утеплить окна и уменьшить потери тепла во время морозов и длительных отключений света. Она создает дополнительный защитный слой, который останавливает сквозняки и сохраняет тепло в доме.

Новини.LIVE рассказывает, как с помощью термопленки быстро утеплить окна зимой и уменьшить потери тепла.

Реклама
Читайте также:

Почему термопленка реально спасает от холода

Термопленка создает дополнительный теплоизоляционный слой внутри окна. Между пленкой и стеклом образуется воздушная прослойка, которая работает как барьер против холода. Благодаря этому можно уменьшить потери тепла на 15-20%, снизить конденсат и даже немного приглушить шум.

Что нужно для установки

  • Термопленка нужного размера.
  • Двусторонний скотч.
  • Фен или строительный фен.
  • Чистое сухое стекло.

Главное: поверхность должна быть полностью обезжирена, иначе клей не будет держать.

Как правильно наклеить термопленку

  1. Очистить и высушить стекло.
  2. Наклеить двусторонний скотч по периметру рамы.
  3. Аккуратно прикрепить пленку, растягивая ее ровно.
  4. Пройтись феном — материал натянется и станет прозрачным, без морщин и пузырей.

Такой монтаж занимает несколько минут и не требует опыта.

Когда термопленка дает наибольший эффект

  • В старых деревянных рамах.
  • В окнах, которые потеряли герметичность.
  • В арендованных квартирах, где невозможно делать ремонт.
  • В периоды морозов и отключений света.

Пленка не заменяет новые окна, но существенно улучшает теплоизоляцию и создает ощутимо более комфортный микроклимат в помещении.

Мы уже писали о том, какие растения нельзя сажать рядом с картофелем и почему такое соседство опасно.

Ранее объясняли то, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.

Подробнее рассказывали о том, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

зима советы дом эффективные способы окна
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации