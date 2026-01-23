Как утеплить окна зимой термопленкой - простой способ сохранить тепло

Человек клеит пленку на окна. Фото: iStockphoto

Термопленка помогает быстро утеплить окна и уменьшить потери тепла во время морозов и длительных отключений света. Она создает дополнительный защитный слой, который останавливает сквозняки и сохраняет тепло в доме.

Новини.LIVE рассказывает, как с помощью термопленки быстро утеплить окна зимой и уменьшить потери тепла.

Почему термопленка реально спасает от холода

Термопленка создает дополнительный теплоизоляционный слой внутри окна. Между пленкой и стеклом образуется воздушная прослойка, которая работает как барьер против холода. Благодаря этому можно уменьшить потери тепла на 15-20%, снизить конденсат и даже немного приглушить шум.

Что нужно для установки

Термопленка нужного размера.

Двусторонний скотч.

Фен или строительный фен.

Чистое сухое стекло.

Главное: поверхность должна быть полностью обезжирена, иначе клей не будет держать.

Как правильно наклеить термопленку

Очистить и высушить стекло. Наклеить двусторонний скотч по периметру рамы. Аккуратно прикрепить пленку, растягивая ее ровно. Пройтись феном — материал натянется и станет прозрачным, без морщин и пузырей.

Такой монтаж занимает несколько минут и не требует опыта.

Когда термопленка дает наибольший эффект

В старых деревянных рамах.

В окнах, которые потеряли герметичность.

В арендованных квартирах, где невозможно делать ремонт.

В периоды морозов и отключений света.

Пленка не заменяет новые окна, но существенно улучшает теплоизоляцию и создает ощутимо более комфортный микроклимат в помещении.

