Как утеплить окна зимой термопленкой - простой способ сохранить тепло

Морозы не страшны — одна пленка делает дом теплее
Термопленка помогает быстро утеплить окна и уменьшить потери тепла во время морозов и длительных отключений света. Она создает дополнительный защитный слой, который останавливает сквозняки и сохраняет тепло в доме.
Новини.LIVE рассказывает, как с помощью термопленки быстро утеплить окна зимой и уменьшить потери тепла.
Почему термопленка реально спасает от холода
Термопленка создает дополнительный теплоизоляционный слой внутри окна. Между пленкой и стеклом образуется воздушная прослойка, которая работает как барьер против холода. Благодаря этому можно уменьшить потери тепла на 15-20%, снизить конденсат и даже немного приглушить шум.
Что нужно для установки
- Термопленка нужного размера.
- Двусторонний скотч.
- Фен или строительный фен.
- Чистое сухое стекло.
Главное: поверхность должна быть полностью обезжирена, иначе клей не будет держать.
Как правильно наклеить термопленку
- Очистить и высушить стекло.
- Наклеить двусторонний скотч по периметру рамы.
- Аккуратно прикрепить пленку, растягивая ее ровно.
- Пройтись феном — материал натянется и станет прозрачным, без морщин и пузырей.
Такой монтаж занимает несколько минут и не требует опыта.
Когда термопленка дает наибольший эффект
- В старых деревянных рамах.
- В окнах, которые потеряли герметичность.
- В арендованных квартирах, где невозможно делать ремонт.
- В периоды морозов и отключений света.
Пленка не заменяет новые окна, но существенно улучшает теплоизоляцию и создает ощутимо более комфортный микроклимат в помещении.
