Як утеплити вікна взимку термоплівкою - простий спосіб зберегти тепло

Термоплівка допомагає швидко утеплити вікна та зменшити втрати тепла під час морозів і тривалих відключень світла. Вона створює додатковий захисний шар, який зупиняє протяги й зберігає тепло в оселі.

Новини.LIVE розповідає, як за допомогою термоплівки швидко утеплити вікна взимку та зменшити втрати тепла.

Чому термоплівка реально рятує від холоду

Термоплівка створює додатковий теплоізоляційний шар усередині вікна. Між плівкою та склом утворюється повітряний прошарок, який працює як бар’єр проти холоду. Завдяки цьому можна зменшити втрати тепла на 15-20%, знизити конденсат і навіть трохи приглушити шум.

Що потрібно для встановлення

Термоплівка потрібного розміру.

Двосторонній скотч.

Фен або будівельний фен.

Чисте сухе скло.

Головне: поверхня повинна бути повністю знежирена, інакше клей не триматиме.

Як правильно наклеїти термоплівку

Очистити та висушити скло. Наклеїти двосторонній скотч по периметру рами. Акуратно прикріпити плівку, розтягуючи її рівно. Пройтися феном — матеріал натягнеться й стане прозорим, без зморшок і бульбашок.

Такий монтаж займає кілька хвилин і не потребує досвіду.

Коли термоплівка дає найбільший ефект

У старих дерев’яних рамах.

У вікнах, які втратили герметичність.

В орендованих квартирах, де неможливо робити ремонт.

У періоди морозів та відключень світла.

Плівка не замінює нові вікна, але суттєво покращує теплоізоляцію та створює відчутно комфортніший мікроклімат у приміщенні.

