Як швидко утеплити підлогу вдома без ремонту - простий спосіб проти протягів

Без ремонту і витрат — як швидко зробити підлогу теплою
Втрата тепла через щілини під дверима може охолоджувати підлогу на десятки відсотків, але вирішити проблему можна простим способом без ремонту й витрат. Старий текстиль працює не гірше за утеплення.
Новини.LIVE пояснює, як швидко зігріти підлогу та позбутися протягів за кілька хвилин.
Чому підлога холодна
Навіть у теплих квартирах протяги під вхідними дверима можуть забирати до 20% тепла. Холод потрапляє через щілину між дверима та підлогою, охолоджуючи кімнату та роблячи підлогу неприємно холодною.
Простий спосіб утеплити підлогу
Щоб швидко зупинити втрату тепла, використайте доступний лайфхак:
- щільно скрутіть стару ковдру у рулет;
- покладіть її вздовж порога, перекриваючи щілину;
- використовуйте щовечора або постійно.
Так тепло зберігається всередині, а підлога прогрівається вже за кілька хвилин.
Додатковий бонус — тиша
Такий "валик" не лише блокує холод, а й:
- зменшує шум з під’їзду,
- створює комфортний мікроклімат у кімнаті.
Для акуратного вигляду ковдру можна вставити у штанину від старих джинсів — вийде охайна та функціональна "подушка".
Переваги методу
- Не потребує витрат.
- Не потрібно купувати килим чи робити ремонт.
- Працює відразу після встановлення.
Це швидкий спосіб зберегти тепло, особливо коли немає можливості утеплити підлогу повноцінно.
Ми вже писали про те, як утеплити черевики взимку без фольги та дорогих устілок і захистити ноги від промерзання.
Раніше пояснювали те, як зберегти тепло в курнику та уникнути охолодження птахів у зимові морози.
Детальніше розповідали про те, як працює природне очищення вигрібної ями та що потрібно зробити власнику.
Читайте Новини.LIVE!