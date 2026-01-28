Відео
Головна Дім та город Без ремонту і витрат — як швидко зробити підлогу теплою

Без ремонту і витрат — як швидко зробити підлогу теплою

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 10:01
Як швидко утеплити підлогу вдома без ремонту - простий спосіб проти протягів
Дівчина прибирає килим у кімнаті. Фото: iStockphoto

Втрата тепла через щілини під дверима може охолоджувати підлогу на десятки відсотків, але вирішити проблему можна простим способом без ремонту й витрат. Старий текстиль працює не гірше за утеплення.

Новини.LIVE пояснює, як швидко зігріти підлогу та позбутися протягів за кілька хвилин.

Читайте також:

Чому підлога холодна

Навіть у теплих квартирах протяги під вхідними дверима можуть забирати до 20% тепла. Холод потрапляє через щілину між дверима та підлогою, охолоджуючи кімнату та роблячи підлогу неприємно холодною.

Простий спосіб утеплити підлогу

Щоб швидко зупинити втрату тепла, використайте доступний лайфхак:

  • щільно скрутіть стару ковдру у рулет;
  • покладіть її вздовж порога, перекриваючи щілину;
  • використовуйте щовечора або постійно.

Так тепло зберігається всередині, а підлога прогрівається вже за кілька хвилин.

Додатковий бонус — тиша

Такий "валик" не лише блокує холод, а й:

  • зменшує шум з під’їзду,
  • створює комфортний мікроклімат у кімнаті.

Для акуратного вигляду ковдру можна вставити у штанину від старих джинсів — вийде охайна та функціональна "подушка".

Переваги методу

  • Не потребує витрат.
  • Не потрібно купувати килим чи робити ремонт.
  • Працює відразу після встановлення.

Це швидкий спосіб зберегти тепло, особливо коли немає можливості утеплити підлогу повноцінно.

Ми вже писали про те, як утеплити черевики взимку без фольги та дорогих устілок і захистити ноги від промерзання.

Раніше пояснювали те, як зберегти тепло в курнику та уникнути охолодження птахів у зимові морози.

Детальніше розповідали про те, як працює природне очищення вигрібної ями та що потрібно зробити власнику.

ремонт поради будинок ефективні способи квартира
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
