Як швидко утеплити підлогу вдома без ремонту - простий спосіб проти протягів

Дівчина прибирає килим у кімнаті. Фото: iStockphoto

Втрата тепла через щілини під дверима може охолоджувати підлогу на десятки відсотків, але вирішити проблему можна простим способом без ремонту й витрат. Старий текстиль працює не гірше за утеплення.

Новини.LIVE пояснює, як швидко зігріти підлогу та позбутися протягів за кілька хвилин.

Реклама

Читайте також:

Чому підлога холодна

Навіть у теплих квартирах протяги під вхідними дверима можуть забирати до 20% тепла. Холод потрапляє через щілину між дверима та підлогою, охолоджуючи кімнату та роблячи підлогу неприємно холодною.

Простий спосіб утеплити підлогу

Щоб швидко зупинити втрату тепла, використайте доступний лайфхак:

щільно скрутіть стару ковдру у рулет;

покладіть її вздовж порога, перекриваючи щілину;

використовуйте щовечора або постійно.

Так тепло зберігається всередині, а підлога прогрівається вже за кілька хвилин.

Додатковий бонус — тиша

Такий "валик" не лише блокує холод, а й:

зменшує шум з під’їзду,

створює комфортний мікроклімат у кімнаті.

Для акуратного вигляду ковдру можна вставити у штанину від старих джинсів — вийде охайна та функціональна "подушка".

Переваги методу

Не потребує витрат.

Не потрібно купувати килим чи робити ремонт.

Працює відразу після встановлення.

Це швидкий спосіб зберегти тепло, особливо коли немає можливості утеплити підлогу повноцінно.

Ми вже писали про те, як утеплити черевики взимку без фольги та дорогих устілок і захистити ноги від промерзання.

Раніше пояснювали те, як зберегти тепло в курнику та уникнути охолодження птахів у зимові морози.

Детальніше розповідали про те, як працює природне очищення вигрібної ями та що потрібно зробити власнику.