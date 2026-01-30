Как избавиться от сквозняков через окна - простой способ с фланелевым валиком

Просто положите это на подоконник — и сквозняки исчезнут
Даже новые окна могут пропускать холод, но простой фланелевый валик с сосновой хвоей полностью блокирует сквозняки и помогает удержать тепло. Такой способ подходит для любого дома и работает сразу после установки.
Новини.LIVE рассказывает, как избавиться от сквозняков через окна с помощью простого фланелевого валика и сохранить тепло в доме.
Почему валик блокирует холод
Фланель — плотная и теплая ткань, которая хорошо изолирует подоконник. Сосновая хвоя внутри создает естественный барьер, держит форму и приятно пахнет.
Преимущества:
- останавливает сквозняки сразу после установки;
- многократное использование;
- простая замена наполнителя;
- натуральный материал без запаха химии.
Как сделать валик самостоятельно
Пошаговая инструкция:
- выкроить фланель под ширину подоконника (15-20 см);
- сложить пополам и сшить в виде трубки;
- вшить молнию для удобной стирки;
- заполнить сухой сосновой хвоей;
- положить вдоль подоконника в месте сквозняков.
Хвоя сохраняет эффект 2-3 месяца — ее легко заменить, а чехол можно стирать в машинке.
Дополнительные способы утепления
- Замена или установка новых уплотнителей.
- Термошторы или плотные гардины.
- Герметизация щелей силиконом.
- Заглушки от сквозняков под окно.
- Энергоэффективные окна как долгосрочное решение.
Фланелевый валик — простой, дешевый и действенный способ мгновенно избавиться от сквозняков и сохранить тепло в вашем доме.
Мы объясняли то, какой раствор помогает розе держать цветение зимой и быстро восстанавливаться после холода.
Также рассказывали о том, какие однолетние цветы стоит посадить для длительного и непрерывного цветения клумбы.
Ранее сообщалось о том, какие деревья нельзя сажать рядом и почему такое соседство становится опасным.
Читайте Новини.LIVE!