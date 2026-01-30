Видео
Просто положите это на подоконник — и сквозняки исчезнут

Просто положите это на подоконник — и сквозняки исчезнут

Дата публикации 30 января 2026 12:36
Как избавиться от сквозняков через окна - простой способ с фланелевым валиком
Человек утепляет окно. Фото: iStockphoto

Даже новые окна могут пропускать холод, но простой фланелевый валик с сосновой хвоей полностью блокирует сквозняки и помогает удержать тепло. Такой способ подходит для любого дома и работает сразу после установки.

Новини.LIVE рассказывает, как избавиться от сквозняков через окна с помощью простого фланелевого валика и сохранить тепло в доме.

Почему валик блокирует холод

Фланель — плотная и теплая ткань, которая хорошо изолирует подоконник. Сосновая хвоя внутри создает естественный барьер, держит форму и приятно пахнет.

Преимущества:

  • останавливает сквозняки сразу после установки;
  • многократное использование;
  • простая замена наполнителя;
  • натуральный материал без запаха химии.

Как сделать валик самостоятельно

Пошаговая инструкция:

  • выкроить фланель под ширину подоконника (15-20 см);
  • сложить пополам и сшить в виде трубки;
  • вшить молнию для удобной стирки;
  • заполнить сухой сосновой хвоей;
  • положить вдоль подоконника в месте сквозняков.

Хвоя сохраняет эффект 2-3 месяца — ее легко заменить, а чехол можно стирать в машинке.

Дополнительные способы утепления

  • Замена или установка новых уплотнителей.
  • Термошторы или плотные гардины.
  • Герметизация щелей силиконом.
  • Заглушки от сквозняков под окно.
  • Энергоэффективные окна как долгосрочное решение.

Фланелевый валик — простой, дешевый и действенный способ мгновенно избавиться от сквозняков и сохранить тепло в вашем доме.

советы советы дом эффективные способы окна
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
