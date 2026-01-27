Де в Україні найкраще вирощувати абрикоси - оптимальний регіон та умови

Абрикоси ростуть у саду. Фото: Pinterest

Абрикос — одна з найвибагливіших культур, і стабільні врожаї можливі лише в окремих кліматичних зонах України. Правильний вибір регіону визначає, чи зможе дерево пережити весняні приморозки та нормально закласти урожай.

Новини.LIVE розповідає, де абрикос росте найкраще та чому ця культура потребує особливих умов.

Де в Україні найкраще росте абрикос

Абрикоси добре розвиваються лише в регіонах із достатньою сумою ефективних температур. Найсприятливішою вважається межа Одеської та Черкаської областей, де тепло накопичується швидше й забезпечує активний старт вегетації.

Чому абрикос ризикована культура

Абрикос рано виходить із періоду спокою, тому часто страждає від весняних приморозків. Дерева починають цвісти раніше за інші фруктові культури, і саме в цей момент квіткові бруньки найвразливіші. Через це врожайність у різні роки може суттєво відрізнятися.

Основні ризики вирощування абрикоса

Ранній сокорух та раннє цвітіння.

Висока чутливість до весняних заморозків.

Нестабільність плодоношення.

Потреба у захисті від сонячних опіків навесні.

Чому важливо обирати правильний регіон

У південних і центральних зонах абрикос отримує достатньо тепла, але водночас піддається різким перепадам температур. У сприятливі роки дерева формують великий урожай, однак у холодні весни частина бруньок гине. Саме тому абрикос висаджують на ділянках із м’якішими кліматичними умовами та мінімальними ризиками заморозків.

