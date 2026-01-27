Где в Украине лучше всего выращивать абрикосы - оптимальный регион и условия

Где в Украине лучше всего сажать абрикосы — оптимальный регион
Абрикос — одна из самых требовательных культур, и стабильные урожаи возможны только в отдельных климатических зонах Украины. Правильный выбор региона определяет, сможет ли дерево пережить весенние заморозки и нормально заложить урожай.
Новини.LIVE рассказывает, где абрикос растет лучше всего и почему эта культура требует особых условий.
Где в Украине лучше всего растет абрикос
Абрикосы хорошо развиваются только в регионах с достаточной суммой эффективных температур. Благоприятной считается граница Одесской и Черкасской областей, где тепло накапливается быстрее и обеспечивает активный старт вегетации.
Почему абрикос рискованная культура
Абрикос рано выходит из периода покоя, поэтому часто страдает от весенних заморозков. Деревья начинают цвести раньше других фруктовых культур, и именно в этот момент цветочные почки самые уязвимые. Из-за этого урожайность в разные годы может существенно отличаться.
Основные риски выращивания абрикоса
- Раннее сокодвижение и раннее цветение.
- Высокая чувствительность к весенним заморозкам.
- Нестабильность плодоношения.
- Потребность в защите от солнечных ожогов весной.
Почему важно выбирать правильный регион
В южных и центральных зонах абрикос получает достаточно тепла, но в то же время подвергается резким перепадам температур. В благоприятные годы деревья формируют большой урожай, однако в холодные весны часть почек погибает. Именно поэтому абрикос высаживают на участках с мягкими климатическими условиями и минимальными рисками заморозков.
