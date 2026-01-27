Видео
Главная Дом и огород Где в Украине лучше всего сажать абрикосы — оптимальный регион

Где в Украине лучше всего сажать абрикосы — оптимальный регион

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 23:41
Где в Украине лучше всего выращивать абрикосы - оптимальный регион и условия
Абрикосы растут в саду. Фото: Pinterest

Абрикос — одна из самых требовательных культур, и стабильные урожаи возможны только в отдельных климатических зонах Украины. Правильный выбор региона определяет, сможет ли дерево пережить весенние заморозки и нормально заложить урожай.

Новини.LIVE рассказывает, где абрикос растет лучше всего и почему эта культура требует особых условий.

Читайте также:

Где в Украине лучше всего растет абрикос

Абрикосы хорошо развиваются только в регионах с достаточной суммой эффективных температур. Благоприятной считается граница Одесской и Черкасской областей, где тепло накапливается быстрее и обеспечивает активный старт вегетации.

Почему абрикос рискованная культура

Абрикос рано выходит из периода покоя, поэтому часто страдает от весенних заморозков. Деревья начинают цвести раньше других фруктовых культур, и именно в этот момент цветочные почки самые уязвимые. Из-за этого урожайность в разные годы может существенно отличаться.

Основные риски выращивания абрикоса

  • Раннее сокодвижение и раннее цветение.
  • Высокая чувствительность к весенним заморозкам.
  • Нестабильность плодоношения.
  • Потребность в защите от солнечных ожогов весной.

Почему важно выбирать правильный регион

В южных и центральных зонах абрикос получает достаточно тепла, но в то же время подвергается резким перепадам температур. В благоприятные годы деревья формируют большой урожай, однако в холодные весны часть почек погибает. Именно поэтому абрикос высаживают на участках с мягкими климатическими условиями и минимальными рисками заморозков.

урожай деревья советы абрикос регионы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
