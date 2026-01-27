Где в Украине лучше всего выращивать абрикосы - оптимальный регион и условия

Абрикосы растут в саду. Фото: Pinterest

Абрикос — одна из самых требовательных культур, и стабильные урожаи возможны только в отдельных климатических зонах Украины. Правильный выбор региона определяет, сможет ли дерево пережить весенние заморозки и нормально заложить урожай.

Новини.LIVE рассказывает, где абрикос растет лучше всего и почему эта культура требует особых условий.

Где в Украине лучше всего растет абрикос

Абрикосы хорошо развиваются только в регионах с достаточной суммой эффективных температур. Благоприятной считается граница Одесской и Черкасской областей, где тепло накапливается быстрее и обеспечивает активный старт вегетации.

Почему абрикос рискованная культура

Абрикос рано выходит из периода покоя, поэтому часто страдает от весенних заморозков. Деревья начинают цвести раньше других фруктовых культур, и именно в этот момент цветочные почки самые уязвимые. Из-за этого урожайность в разные годы может существенно отличаться.

Основные риски выращивания абрикоса

Раннее сокодвижение и раннее цветение.

Высокая чувствительность к весенним заморозкам.

Нестабильность плодоношения.

Потребность в защите от солнечных ожогов весной.

Почему важно выбирать правильный регион

В южных и центральных зонах абрикос получает достаточно тепла, но в то же время подвергается резким перепадам температур. В благоприятные годы деревья формируют большой урожай, однако в холодные весны часть почек погибает. Именно поэтому абрикос высаживают на участках с мягкими климатическими условиями и минимальными рисками заморозков.

