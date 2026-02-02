Видео
Сквозняки больше не беспокоят — метод, который работает в каждой квартире

Сквозняки больше не беспокоят — метод, который работает в каждой квартире

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 19:47
Как убрать сквозняки дома - герметизация пленкой и прозрачными дверями на молнии
Человек утепляет окно. Фото: iStock

Украинцы массово используют простую конструкцию из прозрачной пленки и дверей на молнии, чтобы полностью убрать сквозняки и сохранить тепло. Метод недорогой, работает сразу и не вредит окнам и дверям.

Новини.LIVE рассказывает, как убрать сквозняки и сохранить тепло в квартире с помощью простого и бюджетного метода.

Что нужно для герметизации

Для метода используют:

  • плотную прозрачную пленку;
  • прозрачную дверь на молнии;
  • двусторонний скотч;
  • малярную ленту.

Эти материалы дешевые, доступные и не портят поверхности после снятия.

Как утеплить дверь

Прозрачную дверь на молнии приклеивают по периметру входа на двусторонний скотч, а сверху укрепляют малярной лентой. Конструкция создает герметичный барьер, но при этом позволяет легко заходить в комнату через молнию.

Как утеплить окна

На окна натягивают плотную прозрачную пленку. Ее растягивают максимально ровно, фиксируют скотчем и дополнительно проклеивают лентой по краям. Такой слой останавливает проникновение холодного воздуха даже в старых рамах.

Какой результат дает этот метод

Метод уменьшает сквозняки, удерживает тепло и сокращает расходы на отопление. В большинстве квартир температура повышается уже через несколько часов, а холодный воздух исчезает полностью. Пленку и дверцу легко снять после сезона без ущерба для поверхностей.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
