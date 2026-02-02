Как убрать сквозняки дома - герметизация пленкой и прозрачными дверями на молнии

Человек утепляет окно. Фото: iStock

Украинцы массово используют простую конструкцию из прозрачной пленки и дверей на молнии, чтобы полностью убрать сквозняки и сохранить тепло. Метод недорогой, работает сразу и не вредит окнам и дверям.

Новини.LIVE рассказывает, как убрать сквозняки и сохранить тепло в квартире с помощью простого и бюджетного метода.

Реклама

Читайте также:

Что нужно для герметизации

Для метода используют:

плотную прозрачную пленку;

прозрачную дверь на молнии;

двусторонний скотч;

малярную ленту.

Эти материалы дешевые, доступные и не портят поверхности после снятия.

Как утеплить дверь

Прозрачную дверь на молнии приклеивают по периметру входа на двусторонний скотч, а сверху укрепляют малярной лентой. Конструкция создает герметичный барьер, но при этом позволяет легко заходить в комнату через молнию.

Как утеплить окна

На окна натягивают плотную прозрачную пленку. Ее растягивают максимально ровно, фиксируют скотчем и дополнительно проклеивают лентой по краям. Такой слой останавливает проникновение холодного воздуха даже в старых рамах.

Какой результат дает этот метод

Метод уменьшает сквозняки, удерживает тепло и сокращает расходы на отопление. В большинстве квартир температура повышается уже через несколько часов, а холодный воздух исчезает полностью. Пленку и дверцу легко снять после сезона без ущерба для поверхностей.

Мы уже рассказывали о том, где абрикос растет лучше всего и почему эта культура требует особых условий.

Также ранее объясняли то, почему пепел стоит рассыпать под деревьями и как он влияет на урожай сада.

Подробнее мы рассказывали о том, какие растения нельзя сажать рядом с персиком и почему это важно для урожайности.