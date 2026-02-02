Как убрать сквозняки дома - герметизация пленкой и прозрачными дверями на молнии

Сквозняки больше не беспокоят — метод, который работает в каждой квартире
Украинцы массово используют простую конструкцию из прозрачной пленки и дверей на молнии, чтобы полностью убрать сквозняки и сохранить тепло. Метод недорогой, работает сразу и не вредит окнам и дверям.
Новини.LIVE рассказывает, как убрать сквозняки и сохранить тепло в квартире с помощью простого и бюджетного метода.
Что нужно для герметизации
Для метода используют:
- плотную прозрачную пленку;
- прозрачную дверь на молнии;
- двусторонний скотч;
- малярную ленту.
Эти материалы дешевые, доступные и не портят поверхности после снятия.
Как утеплить дверь
Прозрачную дверь на молнии приклеивают по периметру входа на двусторонний скотч, а сверху укрепляют малярной лентой. Конструкция создает герметичный барьер, но при этом позволяет легко заходить в комнату через молнию.
Как утеплить окна
На окна натягивают плотную прозрачную пленку. Ее растягивают максимально ровно, фиксируют скотчем и дополнительно проклеивают лентой по краям. Такой слой останавливает проникновение холодного воздуха даже в старых рамах.
Какой результат дает этот метод
Метод уменьшает сквозняки, удерживает тепло и сокращает расходы на отопление. В большинстве квартир температура повышается уже через несколько часов, а холодный воздух исчезает полностью. Пленку и дверцу легко снять после сезона без ущерба для поверхностей.
