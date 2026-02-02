Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Головна полуниця сезону — сорт, що не підводить у спеку й дощі

Головна полуниця сезону — сорт, що не підводить у спеку й дощі

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 06:53
Яку ароматну полуницю посадити навесні 2026 - найкращий сорт для городу
Полуниця росте в саду. Фото: Everypixel

Городники назвали сорт полуниці, який показує стабільний урожай і легко приживається навіть у складних умовах. Це надійний вибір для посадки навесні 2026 року та вирощування якісних ягід без зайвих труднощів.

Новини.LIVE пояснює, яку полуницю варто обрати та як правильно доглядати за кущами для найкращого результату.

Реклама
Читайте також:

Найароматніший сорт полуниці

Серед десятків популярних ягід саме сорт Аромас вирізняється насиченим запахом і яскравим десертним смаком. Він створений для тих, хто хоче отримувати джеми, варення та запашні десерти без втрати аромату навіть після термічної обробки.

Головні переваги сорту Аромас

  • Сильний аромат, який не слабшає під час зберігання.
  • Ремонтантність — кілька хвиль плодоношення за сезон.
  • Стабільна врожайність навіть у спекотних умовах степових регіонів.
  • Підходить для домашнього та невеликого фермерського вирощування.

Як доглядати за ароматною полуницею

Щоб Аромас давав потужний урожай, важливо підживлювати кущі влітку калієм, магнієм та бором — ці елементи посилюють солодкість і аромат ягід. Також сорт потребує:

  • посадки на новій ділянці, де полуниця не росла кілька років;
  • захисту від весняних заморозків;
  • поливу лише навколо куща, щоб уникнути загнивання серцевини.

Коли висаджувати навесні

Навесні кущі висаджують у прогрітий ґрунт, обираючи сонячне місце й легкий субстрат. При правильному догляді Аромас стане "героїнею" грядки та збиратиме компліменти від усіх гостей. Додатковий мульчувальний шар допоможе зберегти вологу й пришвидшити укорінення кущів.

Ми вже писали про те, з якими культурами яблуня не уживається та що краще посадити поруч натомість.

Раніше повідомлялося про те, як зробити ефективне добриво з картопляних очисток і як його використовувати без шкоди для рослин.

Також ми пояснювали те, які популярні рослини не можна обрізати взимку та чому це критично для їхнього розвитку.

поради город сад полуниця сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації