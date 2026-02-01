Як зробити добриво з картопляних очисток - легкий спосіб для підживлення рослин

Картопляні очистки дають добриво потужніше за компост
Картопляні очистки можна перетворити на універсальне добриво, яке ідеально підходить для розсади та молодих рослин. У шкірці містяться калій, фосфор і магній, але користь буде лише після правильної підготовки.
Новини.LIVE пояснює, як зробити ефективне добриво з картопляних очисток і як його використовувати без шкоди для рослин.
Чому очистки — цінне добриво
У картопляній шкірці багато важливих елементів: калій, фосфор, магній, крохмаль. Вони зміцнюють кореневу систему й стимулюють молоді рослини на старті. Але сирі очистки непридатні — вони гниють і можуть занести бактерії та грибки.
Як правильно підготувати очистки
Щоб отримати безпечне та концентроване добриво, очистки потрібно висушити у духовці. Кроки:
- розкласти шкірку тонким шаром на деко;
- сушити при 150°C, поки очистки не стануть ламкими;
- стежити, щоб не підгоріли — зіпсований матеріал непридатний;
- висока температура знищує спори грибків і бактерії.
Як зробити порошок-концентрат
Висушені очистки потрібно перемолоти у блендері або кавомолці до стану дрібного борошна. Порошок зберігають у герметичній банці кілька місяців. Під час висадки овочів достатньо додати дрібку порошку в лунку — він не обпікає корені й забезпечує м’яке живлення.
Чому не можна кидати очистки в компост
Сирі шкірки можуть містити збудники хвороб і заражати весь компостний ящик. У вигляді порошку ризик відсутній — очищений термічно концентрат безпечний і добре засвоюється рослинами. Таке підживлення робить розсаду міцнішою, а врожай — стабільнішим і ряснішим.
