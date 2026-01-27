Як підживити полуницю, щоб ягоди стали солодкими та врожай подвоївся

Людина тримає врожай полуниці. Фото: Pinterest

Щоб полуниця давала солодкі, налиті ягоди та формувала міцні кущі, достатньо регулярно робити всього одне просте підживлення й мінімальний догляд. Саме ці дії найсильніше впливають на врожайність.

Новини.LIVE розповідає, як правильно підживлювати полуницю та що робити з кущами, щоб урожай збільшився вдвічі.

Дві дії, що різко підвищують урожай полуниці

Полуниця добре реагує на підживлення та легкий регулярний догляд. Найефективнішими вважають цукровий полив та зміцнення куща — ці дії безпечні, прості та результативні вже з першого сезону. Вони активізують ріст коренів і підсилюють закладання нових плодових бруньок, що гарантує стабільно високий урожай.

Полив і підживлення цукром

Цукор стимулює вироблення глюкози, що робить ягоди солодкішими:

у 10 л води розчиняють 2-3 ст. л. цукру;

поливають під корінь, не зачіпаючи листя;

процедура підсилює ріст коріння й листкової маси.

Після таких підживлень ягоди стають щільнішими, ароматнішими та швидше наливаються.

Зміцнення кущів і підживлення кореня

Щоб полуниця плодоносила кілька років, кущі потрібно омолоджувати:

видаляти старе листя й зайві вуса;

раз на 2-3 тижні давати органіку або комплексне добриво;

слідкувати за вологістю та станом ґрунту.

Такі дії збільшують кореневу систему та підвищують стійкість до хвороб.

Поради для максимального врожаю

Поливати вранці або ввечері.

Мульчувати соломою чи тирсою.

Повторювати цукрове підживлення після збору ягід.

Ці прості кроки дають змогу виростити солодку, крупну полуницю навіть на невеликій грядці, а врожаї стабільно зростають щосезону.

