Как подкормить клубнику, чтобы ягоды стали сладкими и урожай удвоился

Чтобы клубника давала сладкие, налитые ягоды и формировала крепкие кусты, достаточно регулярно делать всего одну простую подкормку и минимальный уход. Именно эти действия сильнее всего влияют на урожайность.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно подкармливать клубнику и что делать с кустами, чтобы урожай увеличился вдвое.

Два действия, которые резко повышают урожай клубники

Клубника хорошо реагирует на подкормку и легкий регулярный уход. Самыми эффективными считают сахарный полив и укрепление куста — эти действия безопасны, просты и результативны уже с первого сезона. Они активизируют рост корней и усиливают закладку новых плодовых почек, что гарантирует стабильно высокий урожай.

Полив и подкормка сахаром

Сахар стимулирует выработку глюкозы, что делает ягоды более сладкими:

в 10 л воды растворяют 2-3 ст. л. сахара;

поливают под корень, не затрагивая листья;

процедура усиливает рост корней и листовой массы.

После таких подкормок ягоды становятся плотнее, ароматнее и быстрее наливаются.

Укрепление кустов и подкормка корня

Чтобы клубника плодоносила несколько лет, кусты нужно омолаживать:

удалять старые листья и лишние усы;

раз в 2-3 недели давать органику или комплексное удобрение;

следить за влажностью и состоянием почвы.

Такие действия увеличивают корневую систему и повышают устойчивость к болезням.

Советы для максимального урожая

Поливать утром или вечером.

Мульчировать соломой или опилками.

Повторять сахарную подкормку после сбора ягод.

Эти простые шаги позволяют вырастить сладкую, крупную клубнику даже на небольшой грядке, а урожаи стабильно растут каждый сезон.

