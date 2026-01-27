Видео
Главная Дом и огород Подкормка, удваивающая урожай клубники — работает всегда

Подкормка, удваивающая урожай клубники — работает всегда

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 19:32
Как подкормить клубнику, чтобы ягоды стали сладкими и урожай удвоился
Человек держит урожай клубники. Фото: Pinterest

Чтобы клубника давала сладкие, налитые ягоды и формировала крепкие кусты, достаточно регулярно делать всего одну простую подкормку и минимальный уход. Именно эти действия сильнее всего влияют на урожайность.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно подкармливать клубнику и что делать с кустами, чтобы урожай увеличился вдвое.

Читайте также:

Два действия, которые резко повышают урожай клубники

Клубника хорошо реагирует на подкормку и легкий регулярный уход. Самыми эффективными считают сахарный полив и укрепление куста — эти действия безопасны, просты и результативны уже с первого сезона. Они активизируют рост корней и усиливают закладку новых плодовых почек, что гарантирует стабильно высокий урожай.

Полив и подкормка сахаром

Сахар стимулирует выработку глюкозы, что делает ягоды более сладкими:

  • в 10 л воды растворяют 2-3 ст. л. сахара;
  • поливают под корень, не затрагивая листья;
  • процедура усиливает рост корней и листовой массы.

После таких подкормок ягоды становятся плотнее, ароматнее и быстрее наливаются.

Укрепление кустов и подкормка корня

Чтобы клубника плодоносила несколько лет, кусты нужно омолаживать:

  • удалять старые листья и лишние усы;
  • раз в 2-3 недели давать органику или комплексное удобрение;
  • следить за влажностью и состоянием почвы.

Такие действия увеличивают корневую систему и повышают устойчивость к болезням.

Советы для максимального урожая

  • Поливать утром или вечером.
  • Мульчировать соломой или опилками.
  • Повторять сахарную подкормку после сбора ягод.

Эти простые шаги позволяют вырастить сладкую, крупную клубнику даже на небольшой грядке, а урожаи стабильно растут каждый сезон.

Мы уже рассказывали о том, чем поливать орхидею зимой, чтобы весной она образовала крупные и крепкие цветы.

Также ранее объясняли то, как обычная пищевая пленка помогает создать временную защиту для грядок.

Подробнее мы рассказывали о том, как правильно высевать огурцы без грунта и получить сверхбыстрые всходы.

урожай удобрения советы клубника эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
