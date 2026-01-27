Как подкормить клубнику, чтобы ягоды стали сладкими и урожай удвоился

Подкормка, удваивающая урожай клубники — работает всегда
Чтобы клубника давала сладкие, налитые ягоды и формировала крепкие кусты, достаточно регулярно делать всего одну простую подкормку и минимальный уход. Именно эти действия сильнее всего влияют на урожайность.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно подкармливать клубнику и что делать с кустами, чтобы урожай увеличился вдвое.
Два действия, которые резко повышают урожай клубники
Клубника хорошо реагирует на подкормку и легкий регулярный уход. Самыми эффективными считают сахарный полив и укрепление куста — эти действия безопасны, просты и результативны уже с первого сезона. Они активизируют рост корней и усиливают закладку новых плодовых почек, что гарантирует стабильно высокий урожай.
Полив и подкормка сахаром
Сахар стимулирует выработку глюкозы, что делает ягоды более сладкими:
- в 10 л воды растворяют 2-3 ст. л. сахара;
- поливают под корень, не затрагивая листья;
- процедура усиливает рост корней и листовой массы.
После таких подкормок ягоды становятся плотнее, ароматнее и быстрее наливаются.
Укрепление кустов и подкормка корня
Чтобы клубника плодоносила несколько лет, кусты нужно омолаживать:
- удалять старые листья и лишние усы;
- раз в 2-3 недели давать органику или комплексное удобрение;
- следить за влажностью и состоянием почвы.
Такие действия увеличивают корневую систему и повышают устойчивость к болезням.
Советы для максимального урожая
- Поливать утром или вечером.
- Мульчировать соломой или опилками.
- Повторять сахарную подкормку после сбора ягод.
Эти простые шаги позволяют вырастить сладкую, крупную клубнику даже на небольшой грядке, а урожаи стабильно растут каждый сезон.
