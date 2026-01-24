Как использовать пищевую пленку на огороде для защиты растений

Девушка держит пищевую пленку. Фото: iStockphoto

Весной и в начале лета молодые растения часто страдают от холодных ночей, ветра и резких перепадов температуры. Именно в этот период огородники ищут простой и быстрый способ защитить посадки без строительства теплиц и лишних затрат.

Новини.LIVE объясняет, как обычная пищевая пленка помогает создать временную защиту для грядок, сохранить тепло и уберечь растения.

Реклама

Читайте также:

Зачем огородники используют пищевую пленку

Молодые растения больше всего страдают от:

ночных похолоданий;

резких порывов ветра;

перепадов температуры после высадки в открытый грунт.

Пищевая пленка помогает быстро создать защитный барьер и сохранить тепло возле грядки.

Как сделать защиту из пищевой пленки

Для простого устройства понадобятся:

пищевая пленка;

4-6 колышков;

несколько минут времени.

Колышки вбивают по периметру грядки, после чего обматывают их пищевой пленкой, соединяя между собой. В результате получается временный парник, который уменьшает влияние ветра и удерживает тепло.

Почему этот способ работает

Пленка:

защищает растения от холодного воздуха;

снижает потерю влаги;

не мешает свету;

легко снимается днем и используется повторно.

Такой простой прием позволяет сохранить рассаду, ускорить адаптацию растений и не потерять будущий урожай даже в нестабильную погоду.

Мы уже писали о том, какие растения лучше всего сажать рядом с огурцами и каких соседей стоит избегать.

Ранее объясняли то, что такое агроволокно, как оно работает и почему стало незаменимым в садоводстве.

Подробнее рассказывали о том, как использовать луковую шелуху дома и в саду.