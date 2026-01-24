Видео
Один трюк с пищевой пленкой — и растения в безопасности

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 10:11
Как использовать пищевую пленку на огороде для защиты растений
Девушка держит пищевую пленку. Фото: iStockphoto

Весной и в начале лета молодые растения часто страдают от холодных ночей, ветра и резких перепадов температуры. Именно в этот период огородники ищут простой и быстрый способ защитить посадки без строительства теплиц и лишних затрат.

Новини.LIVE объясняет, как обычная пищевая пленка помогает создать временную защиту для грядок, сохранить тепло и уберечь растения.

Зачем огородники используют пищевую пленку

Молодые растения больше всего страдают от:

  • ночных похолоданий;
  • резких порывов ветра;
  • перепадов температуры после высадки в открытый грунт.

Пищевая пленка помогает быстро создать защитный барьер и сохранить тепло возле грядки.

Как сделать защиту из пищевой пленки

Для простого устройства понадобятся:

  • пищевая пленка;
  • 4-6 колышков;
  • несколько минут времени.

Колышки вбивают по периметру грядки, после чего обматывают их пищевой пленкой, соединяя между собой. В результате получается временный парник, который уменьшает влияние ветра и удерживает тепло.

Почему этот способ работает

Пленка:

  • защищает растения от холодного воздуха;
  • снижает потерю влаги;
  • не мешает свету;
  • легко снимается днем и используется повторно.

Такой простой прием позволяет сохранить рассаду, ускорить адаптацию растений и не потерять будущий урожай даже в нестабильную погоду.

растения советы огород сад эффективные способы защита
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
