Как использовать пищевую пленку на огороде для защиты растений

Один трюк с пищевой пленкой — и растения в безопасности
Весной и в начале лета молодые растения часто страдают от холодных ночей, ветра и резких перепадов температуры. Именно в этот период огородники ищут простой и быстрый способ защитить посадки без строительства теплиц и лишних затрат.
Новини.LIVE объясняет, как обычная пищевая пленка помогает создать временную защиту для грядок, сохранить тепло и уберечь растения.
Зачем огородники используют пищевую пленку
Молодые растения больше всего страдают от:
- ночных похолоданий;
- резких порывов ветра;
- перепадов температуры после высадки в открытый грунт.
Пищевая пленка помогает быстро создать защитный барьер и сохранить тепло возле грядки.
Как сделать защиту из пищевой пленки
Для простого устройства понадобятся:
- пищевая пленка;
- 4-6 колышков;
- несколько минут времени.
Колышки вбивают по периметру грядки, после чего обматывают их пищевой пленкой, соединяя между собой. В результате получается временный парник, который уменьшает влияние ветра и удерживает тепло.
Почему этот способ работает
Пленка:
- защищает растения от холодного воздуха;
- снижает потерю влаги;
- не мешает свету;
- легко снимается днем и используется повторно.
Такой простой прием позволяет сохранить рассаду, ускорить адаптацию растений и не потерять будущий урожай даже в нестабильную погоду.
